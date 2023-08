TV LG 4K in offerta ad un prezzo STRABILIANTE su Amazon

Amazon sta proponendo una TV LG in 4K in offerta a soli 490 euro, con uno sconto incredibile del 35% rispetto ai 749 euro del prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa LG.

La TV del futuro

Partiamo innanzitutto dalla diagonale di questo splendido modello di TV: la TV LG in offerta su Amazon presenta infatti ben 55 pollici, che sono una dimensione davvero generosa, grazie al quale potrai godere di ogni singolo dettaglio dei tuoi film o serie TV preferite, comodamente seduto sul tuo divano di casa. Questa mole di dettagli è inoltre garantita dalla risoluzione 4K, grazie al quale potrai davvero scorgere qualsiasi particolare, che si tratti di un film o un videogioco.

Ricordiamo infatti che, dato il supporto al 4K, la TV LG può essere collegata senza problemi ad una (o più) delle console di nuova generazione, quali ad esempio PlayStation 5, Xbox Series X ed Xbox Series S, che sono compatibili con questa sfavillante risoluzione. La TV supporta inoltre HDR10 Pro, grazie al quale i colori e i contrasti saranno di gran lunga più nitidi e brillanti rispetto a quelli di un tempo.

Eccellente anche il processore di questa TV LG: parliamo infatti del processore a5 di sesta generazione, dotato della più moderna intelligenza artificiale attualmente disponibile. Grazie ad esso e allo scattante sistema operativo WebOS che ha raggiunto ormai una fluidità senza eguali, potrai lanciare senza problemi qualsiasi app delle principali piattaforme di streaming quali Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e via dicendo, e iniziare a godere immediatamente delle tue serie TV preferite.

In definitiva, con poco con poco meno di 500 euro hai la possibilità di assicurarti una TV eccezionale e davvero di tutto rispetto: approfittane acquistando la TV LG 4k il prima possibile a questo indirizzo, le scorte potrebbero finire in men che non si dica.

