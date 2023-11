TV LG OLED: ecco l'offerta SENSAZIONALE di Amazon

Al giorno d’oggi le smart TV hanno registrato un grandissimo successo, garantendo un’ottima fedeltà audiovisiva, che nulla ha da invidiare alla sala di un cinema. Esse sono senz’altro i dispositivi perfetti per il proprio salotto di casa, in modo da godersi al massimo film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming attualmente sul mercato. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti la TV LG OLED (modello 65B36LA) in offerta all’assurdo prezzo di soli 1546 euro, con un ottimo 14% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla compagnia produttrice.

TV LG OLED: un’immersione totale

Parliamo in questo caso di una TV con la strabiliante diagonale da ben 65 pollici, davvero ampissima, che ti permette di vedere in totale comodità film e serie TV con i tuoi amici e famigliari, facendo un bellissimo figurone anche a metri di distanza.

La resa visiva è davvero sensazionale in questo caso grazie alla risoluzione 4K, che permette di scorgere ogni minimo dettaglio di qualsiasi contenuto che visualizzi su questo pannello. Tutto questo è dovuto in parte ai pixel autoilluminanti, che restituiscono dei colori davvero perfetti, con un contrasto eccezionale.

Per non parlare poi del vero cuore pulsante alla base di questa TV, rappresentato dal processore a7 di 6° generazione dotato di intelligenza artificiale: questo ti permette infatti di ottimizzare al massimo sia le immagini che il sonoro, in base al contenuto che stai visualizzando in quel determinato momento. Che sia un evento sportivo o un film action, quindi, la resa audiovisiva sarà più spettacolare che mai.

Nulla da dire anche per quanto riguarda il comparto sonoro, data la totale compatibilità della TV con la tecnologia Dolby Atmos, che ti restituisce un suono coinvolgente e profondo che ti permette di immedesimarti ancor di più all’interno della scena di quel momento.

La TV è perfetta anche nel caso in cui tu sia un gamer, dal momento che è caratterizzata da un input lag estremamente ridotto, grazie al quale potrai essere più reattivo che mai nel corso delle partite in multiplayer online.

In definitiva a poco più di 1500 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori TV OLED attualmente in circolazione, con la quale potrai godere al massimo di ogni tua tipologia di contenuto: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare la TV LG OLED (modello 65B36LA) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

