TV LG OLED EVO da 55 Pollici: qualità a prezzo BLACK FRIDAY!

Sei in cerca di una nuova TV OLED da 55 pollici? Oggi puoi avere il meglio grazie agli sconti del Black Friday su eBay! Il modello di LG OLED55C34LA è in super sconto eBay del 34%. Il prezzo? Solo 1.049,99€! Corri ad acquistarla!

OLED 55 Pollici: LG propone la migliore opzione!

In un mondo in cui la tecnologia galoppa, le TV OLED si sono imposte come veri e propri top di gamma. Il motivo? Contrasti elevati, colori impeccabili e qualità generale al top.

Si tratta della tecnologia per pannelli tv tra le più soddisfacenti in circolazione. Con le sue proposte inoltre, LG ha sbaragliato gran parte della concorrenza imponendosi sul mercato tra i 3 migliori produttori di questa tipologia di prodotti.

Oggi vi parliamo della TV OLED da 55 pollici OLED55C34LA: un modello lanciato nel 2023 in grado di restituire immagini e colori in un modo mai visto prima.

Grazie al processore grafico 9 Gen6, qualsiasi immagine riprodotta sul pannello TV sarà upscalata fino a 4K. Il processore è in grado di migliorare qualsiasi fonte video collegata alla tv.

Questo prodotto può essere posto su un mobile grazie all’ottimo stand fisso oltre che appeso al muro con l’attacco VESA specifico. In tutti i casi, non sarà compromessa la qualità d’immagine o audio.

La frequenza di aggiornamento massima del display arriva a 102 Hz: ottimo sia dal punto di vista dei gamer che degli appassionati di cinema.

A bordo troviamo il sistema operativo webOS 23 che mette a disposizione dell’utente tutte le app di cui si ha bisogno: non manca inoltre un ottimo store per scaricare le proprie applicazioni preferite.

Siete in cerca di una vera TV top di gamma? Beh, la LG OLED da 55 pollici EVO OLED55C34LA è esattamente ciò di cui avete bisogno. Oggi è in super sconto su eBay ad un prezzo eccezionale: solo 1.049,99€ grazie al ribasso del 34%. Approfittatene subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.