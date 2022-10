TV QLED Samsung 55" ad un PREZZO ASSURDO

Amazon ha voluto fare un regalo a tutti coloro che volevano rinnovare un po’ l’arredo di casa, mettendo in sconto con le Offerte Esclusive Prime un bellissimo televisore QLED Samsung da 55 pollici, che ora è possibile acquistare a 867,38€, un bel risparmio se consideriamo che il prezzo iniziale era di 1.178,95€ (-26%).

Questo enorme televisore vi permetterà di vedere film, documentari, video e molto altro con colori e dettagli strepitosi grazie alla risoluzione Ultra HD (UHD) in 8K, dandovi il piacere di potervi rilassare sul divano e immergendovi totalmente nello spettacolo che più preferite.

Non è finita qui però, infatti grazie alle nuove tecnologie di cui è dotato, questo televisore Samsung QLED è dotato anche di riconoscimento vocale collegato direttamente ad Alexa o al Google Assistant (già integrati), dandovi accesso a tutti i comandi vocali per lo spostamento tra i menù, la selezione delle applicazioni o programmi, oppure la ricerca dei vostri film preferiti.

Infine, come ogni buon televisore di ultima generazione che si rispetti, avrete accesso ad internet e quindi ad una miriade di applicazioni diverse per lo streaming, come per esempio Netflix, Amazon Prime, Disney+ o YouTube.

