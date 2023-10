Tv da 32" a soli 105 euro: è anche LED HD!

Se cerchi una Tv semplice che non sia una smart tv, ma che comunque ti consenta una discreta visione senza rinunciare a ciò che ami guardare o fare (come il gaming), abbiamo quello che fa per te: la tv RCA da 32 pollici (alias 80cm) oggi la paghi solo 105,40 euro! Lo sconto è del 5% e resterà in vigore ancora per poco! Non si tratta di un televisore dozzinale: parliamo infatti di una Tv con schermo LED HD Ready Triplo Tuner (DVB-T/T2-C-S/S2), Dolby Audio HDMI, 2 USB CI/CI+, perfino la modalità hotel, un lettore multimediale USB e puoi collegarci pure la Apple TV Stick.

Tv RCA 32″: scopri le caratteristiche

Questa tv RCA che ti presentiamo oggi è un televisore standard adatto ai piccoli spazi, bello e conveniente. È inoltre possibile collegare Fire TV/Apple TV/Google TV tramite HDMI/USB per utilizzare i servizi di streaming. Così lo trasformi in smart tv. Il monitor RCA è dotato di un pannello LED di alta qualità, di una tripla riduzione del rumore e di un motore di colore avanzato MACE. Cosa vuol dire? Che la tripla riduzione del rumore riduce il rumore dell’immagine e il MACE fornisce colori ricchi e un contrasto accurato per offrire un’esperienza visiva coinvolgente.

Questo televisore è dotato di Dolby Digital Audio integrato e di doppi altoparlanti di alta qualità. Grazie alla tecnologia audio avanzata, potrete godere di un suono stereo ricco e di un suono surround virtualmente coinvolgente. Analogica, DVB-T/T2 (terrestre), DVB-C (via cavo), DVB-S/S2 (satellitare); Frequenza di aggiornamento: 60Hz; HDMIX2, USB 2.0X1, CI(CI+)X1. Viene fornito con un supporto di base ma può essere anche montato a parete 100×100 mm.

La tv RCA da 32 pollici oggi la paghi solo 105,40 euro! Lo sconto è del 5% ma resterà in vigore ancora per poco!

