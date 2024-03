TV Samsung 4K 65" in offerta IMPERDIBILE: 19% di sconto sul modello PIÙ AMATO

È uno dei modelli più amati e ricercati del 2024, e oggi puoi farlo tuo ad un prezzo mai così conveniente. La meravigliosa TV Samsung 4K 65″ è in vendita su Amazon a soli 568 euro. Con uno sconto totale del 19%, puoi risparmiare 131,99 euro sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagare tutto a rate con Cofidis al momento del check-out. Disponibile nell’elegante versione Black e col Crystal UHD incluso, ti saprà fornire il massimo della qualità a livello di immagini e suono. Falla tua oggi stesso e goditi una Smart TV perfetta per le tue esigenze.

TV Samsung 4K 65″: Crystal UHD e Wi-Fi sempre a tuo servizio

Questa potente TV Samsung UE65AU7090UXZT ha tutto ciò che stai cercando. Delle dimensioni di 65 pollici e con la risoluzione 4K inclusa, ti metterà a disposizione una frequenza di aggiornamento pari a 50 Hz per immagini sempre fluide e belle da vedere. La tecnologia dello schermo è LED, perfetta per avere consumi ridotti senza dover rinunciare al massimo della qualità.

Pensata per poter essere posizionata comodamente sul mobile del salotto o appesa al muro, vanta dimensioni di 144,8 x 91,6 x 30,9 cm. Incluso nella confezione anche il telecomando, con diversi pulsanti rapidi per poter accedere alle proprie app di streaming preferite in un istante. Non poteva mancare il massimo della connettività, sia col Bluetooth che col Wi-Fi e l’Ethernet. Oltre che con l’HDMI e con più porte USB per poter collegare chiavette e altri accessori.

Predisposta per ricevere il segnale DVB-T2 del nuovo Digitale Terrestre, ha una modalità Motion Xcelerator pensata per fornirti il meglio delle prestazioni a livello di gaming. Infine l’OTS Lite, per un audio dinamico che segue l’azione in ogni istante.

Approfitta ora dello sconto del 19% e potrai avere tra le mani una TV potentissima. Con Prime, hai anche la spedizione gratuita e garantita in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.