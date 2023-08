TV Samsung 4K in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Il mercato delle TV ha subito una rivoluzione soprattutto nel corso degli ultimi anni, grazie anche alla diffusione sempre più capillare di internet che ha permesso di amplificarne i servizi, con modelli che ben rispondono alle esigenze di qualsiasi tipologia di consumatore. Per questo ci ha recentemente pensato Amazon proponendoci la TV Samsung 4K UE50CU7190UXZT in offerta al prezzo incredibile di soli 439 euro, con uno sconto di ben 40 euro rispetto all’originale prezzo di listino inizialmente suggerito dalla stessa Samsung.

Una TV versatile

Partiamo dicendo che si tratta del modello da 50 pollici, che ti permette così di riuscire a scorgere ogni singolo dettaglio delle serie TV e dei film che vedi. Tutto ciò è garantito innanzitutto dalla risoluzione 4K Ultra HD del pannello, coadiuvata dal processore Crystal 4K, che ti permette di godere di ogni sfumatura delle immagini in movimento che si visualizzano sul pannello.

Grazie al sistema PurColor, poi, le immagini sono assolutamente vivide e realistiche come mai prima d’ora. La resa cromatica poi è di gran lunga migliore e più precisa rispetto alle TV di un tempo, garantendoti così una resa visiva davvero stupefacente. La funzionalità Contrast Enhancer consente poi di migliorare in maniera dinamica il contrasto delle immagini a schermo, così da ottimizzare il colore e la profondità.

Grazie alla presenza di Samsung Smart Hub, poi, tutti i tuoi contenuti possono essere raggruppati all’interno di un singolo posto, così da massimizzare la semplicità d’uso. L’hub presenta nella fattispecie le principali piattaforme di streaming, quali ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel e via dicendo, così da godere di qualsiasi serie TV o film tu desideri.

Questa TV presenta anche il Gaming Hub, grazie al quale accedere alle tue console di nuova generazione (come per esempio PlayStation 5 e Xbox Series X) sarà davvero semplice, intuitivo e soprattutto a portata di mano.

In definitiva, con poco più di 400 euro hai la possibilità di portarti a casa una smart TV in 4K di tutto rispetto: ecco perché ti consigliamo di acquistare la TV Samsung UE30CU7190UXZT in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe esaurirsi da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.