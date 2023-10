TV Samsung Lifestyle: ecco il prezzo ASSURDO di Amazon

Al giorno d’oggi, grazie alle smart TV che garantiscono un ottima resa audiovisiva, andare al cinema è quasi diventato superfluo: è infatti possibile creare un vero e proprio angolo cinema all’interno del salotto di casa, riuscendo a godere perfettamente delle nostre serie TV e film con amici e famigliari. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti la TV Samsung Lifestyle QE32LS03BBUXZT in offerta al sensazionale prezzo di soli 282 euro, con un ottimo sconto del 53% rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice, Samsung.

TV Samsung Lifestyle: un quadro nel tuo salotto

Partiamo innanzitutto col dire che si tratta del modello con diagonale da 32 pollici e risoluzione 4K, davvero perfetto in termini di dimensioni per il tuo salotto di casa e per garantire una visione ottimale. Una delle caratteristiche che salta subito all’occhio è sicuramente il Frame Design: grazie alle cornici estremamente sottili e all’implementazione della Art Mode, ti sembrerà di assistere ad un vero e proprio quadro davanti a te, con la possibilità di selezionare come sfondo alcune tra le opere d’arte più prestigiose al mondo, trasformando casa tua in un museo.

Il vero cuore pulsante di questa smart TV è però rappresentato dal processore Quantum 4K, che permette di ottenere delle immagini e dei suoi davvero eccezionali e oltre ogni limite: il processore è infatti dotato anche di un upsclaler che permette di ridare vita a contenuti datati, restituendogli l’alta definizione che si meritano.

Grazie allo standard DVB-T2, poi, hai immediatamente accessi a tutti i nuovi canali disponibili sul Digitale Terrestre da un po’ di mesi a questa parte, senza dover necessariamente acquistare un decoder TV venduto separatamente. Grazie alla staffa inclusa all’interno della confezione, poi, puoi appenderla tranquillamente al tuo muro, rendendola un vero e proprio “quadro animato”.

Insomma, a poco più di 280 euro hai la possibilità di portarti a casa una TV dalla fedeltà audiovisiva invidiabile, che sembra un vero e proprio quadro: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti fortemente di acquistare questa TV Samsung Lifestyle QE32LS03BBUXZT in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

