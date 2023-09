TV Samsung: l'offerta SENSAZIONALE di Amazon

Il mercato delle smart TV al mondo d’oggi è davvero vastissimo, ma spesso le dimensioni sono troppo grandi, e adatte maggiormente ad un uso da soggiorno: avete mai pensato invece di avere una TV dalle dimensioni più contenute in cucina, o nella vostra camera da letto, per guardare la sera i vostri film e serie TV preferite comodamente sdraiati? A questa necessità ci ha recentemente pensato Amazon proponendoti nella fattispecie la TV Samsung (modello UE24N) in offerta al sensazionale prezzo di soli 185 euro, con un ottimo sconto pari al 23% sul prezzo di listino originariamente proposto dalla casa produttrice coreana.

La TV Samsung per casa tua

Partiamo col dire innanzitutto che si tratta del modello 2023, e che presenta uno schermo da 24 pollici, che ben si adatta dunque a piccole camere in cui c’è ovviamente una necessità di ottimizzazione dello spazio, rispetto alla classica TV.

Nonostante le esigue dimensioni, lo schermo gode della tecnologia HDR, che permette di avere colori vividi e lucenti: così facendo riuscirai a non perderti nessun dettaglio delle tue serie TV o film preferiti sulle principali piattaforme di streaming, come per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e quant’altro.

Grazie alla tecnologia Dimming Pro, lo schermo di questa TV Samsung permette di restituire i neri più profondi di sempre, un aspetto davvero importante soprattutto nelle scene al buio dei diversi film. Grazie all’app Smart Things, poi, hai la possibilità di collegare in men che non si dica la TV al tuo smartphone, in modo da utilizzarlo come un vero e proprio telecomando. Hai anche la possibilità di effettuare il Mirror Screen, e trasmettere ogni sorgente dal tuo smartphone alla TV.

Eccezionale anche l’offerta smart proposta da Samsung Hub: hai un accesso praticamente immediato a qualsiasi app tu voglia, dalle app di streaming fino ad arrivare a YouTube.

Insomma, con molto meno di 200 euro puoi portarti a casa una TV perfetta per la tua cucina o la tua camera da letto, dalle prestazioni eccellenti: ecco alcuni dei tanti motivi per cui ti suggeriamo questa TV Samsung da 24 pollici in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.