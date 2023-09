TV Samsung perfetta per la tua cucina in offerta su Amazon

Spesso e volentieri all’interno dei nostri salotti posizioniamo delle smart TV dalle grandi dimensioni, che al giorno d’oggi si attestano sempre dai 50 pollici in su, nell’intento di ricreare un vero e proprio cinema casalingo, se così possiamo definirlo. A volte però sentiamo il bisogno di avere una piccola TV anche in altri ambienti, come può essere benissimo la cucina o la nostra camera da letto, per intrattenerci nelle ore prima di addormentarci. È proprio sulla base di questa necessità che Amazon ha ben pensato di proporti la TV Samsung (modello UE24N300ADXZT) in offerta allo strabiliante prezzo di soli 185 euro, con un ottimo sconto pari al 23% rispetto al prezzo originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice Samsung.

La TV Samsung per ogni angolo di casa tua

Nonostante le dimensioni contenute, con una diagonale da 24 pollici, questa TV presenta delle caratteristiche davvero eccellenti e al passo coi tempi. Pensiamo per esempio alla tecnologia HDR, che ti restituisce dei colori e dei contrasti davvero vividi e mai visti prima d’ora. Per non parlare poi della tecnologia Ultra Clean View, grazie alla quale le immagini non presenteranno nessuna distorsione visiva.

Grazie a PurColor, poi, puoi finalmente scordarti i colori innaturali, proponendoti una fedeltà cromatica davvero eccezionale, riuscendo così a godere di colori naturali e federli alla realtà.

La smart TV secondo Samsung grazie al Samsung Hub è davvero eccellente, con centinaia di app proposte che riescono a spaziare dalle principali app di streaming (come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel e via dicendo), fino ad arrivare a YouTube e Twitch. Grazie alla presenza dell’app SmartThings puoi controllare comodamente la TV con il tuo smartphone, senza avere nemmeno la necessità di utilizzare il telecomando.

Insomma, a meno di 200 euro hai la possibilità di assicurarti una TV che potrà accompagnare senza problemi la tua TV principale da salotto all’interno di tutti i locali della tua abitazione domestica, con caratteristiche davvero al passo coi tempi e una resa visiva mai vista prima d’ora: ecco alcuni dei motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa TV Samsung da 24 pollici in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.