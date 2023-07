TV Samsung QLED 4K da 55 pollici in offerta a 859 euro su Amazon (ultimi pezzi)

Il TV Samsung QLED 4K è una delle novità di quest’anno più interessanti nel mondo degli Smart TV. Al di là della risoluzione 4K, il vero fiore all’occhiello è il processore Quantum 4K con intelligenza artificiale, pensato per ottimizzare la definizione del video. Il risultato finale è un televisore ideale per i gamer professionisti, alla ricerca di immagini ultra fluide.

L’ultima offerta del giorno di Amazon consente di risparmiare il 18% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico: compra il nuovo TV QLED 4K da 55 pollici di Samsung a 859 euro. Affrettati però, perché nel momento in cui vi scriviamo ne sono rimasti soltanto 9.

TV Samsung QLED 4K in sconto del 18% su Amazon

Gli appassionati di gaming trovano nel nuovo TV Samsung QLED con risoluzione 4K e refresh rate a 120Hz un perfetto alleato. Merito non soltanto della frequenza di aggiornamento e della risoluzione, ma anche della funzionalità Motion Xcelerator Turbo+, che restituisce sul display immagini ultra fluide.

Un ulteriore punto di forza del nuovo Smart TV Samsung è l’audio surround tridimensionale sincronizzato con l’azione sullo schermo. In questo modo l’esperienza sonora diventa più immersiva che mai. A ciò si aggiunge la tecnologia Q-Symphony, che unifica il lavoro della soundbar di Samsung e degli altoparlanti del televisore.

Solo un ultimo dettaglio, non trascurabile: il QLED 4K di Samsung integra un comodo Smart Hub per ordinare in maniera chiara tutti i contenuti preferiti in un unico luogo.

Aggiungi al carrello ora il TV Samsung QLED 4K per risparmiare il 18% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con spese di spedizione gratuite per i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.