La TV Samsung QLED che comprerai costa POCHISSIMO!

Amanti del cinema e della tecnologia, preparatevi a un’offerta che non tornerà nemmeno durante il BlackFriday! Su eBay, la TV Samsung QE55Q60CAUXZT QLED 4K da 55 pollici è disponibile al prezzo stracciato di 504,99€. Questo prezzo è il risultato di uno sconto complessivo di poco più del 40% (29% + ulteriore 15%). Si attiva inserendo in fase di checkout il codice sconto NOVEDAYS. Un’occasione da non perdere per portare a casa uno dei migliori televisori sul mercato!

La TV QLED 55 Pollici di Samsung che DEVI avere!

Questa smart TV QLED da 55 pollici non il decise giusto per guardare i programmi TV preferiti, ma è un vero e proprio centro smart per l’intrattenimento domestico. Con la risoluzione 4K e il processore Quantum Lite 4K, ogni immagine viene ottimizzata per ottenere una definizione video al top. Il 100% del colore con Quantum Dot vi garantisce un miliardo di sfumature e dettagli mozzafiato, trasformando ogni momento trascorso davanti alla TV in un’esperienza da ricordare.

La tecnologia Quantum HDR migliora ulteriormente la qualità dell’immagine, offrendo toni brillanti, dettagli al top e neri profondi che vi faranno sentire come se foste al cinema. La retroilluminazione Dual LED migliora il contrasto tra toni caldi e freddi, per una resa cromatica di qualità elevatissima.

Per gli appassionati di gaming, il Samsung QE55Q60CAUXZT è un vero must have. Il Gaming Hub vi permette di accedere ai vostri giochi preferiti in modo facile e veloce, per un’esperienza ludica senza precedenti. In pochi semplici tocchi, sarete al centro del gioco.

Il design elegante e sottile AirSlim, grazie allo stand regolabile, si adatta a qualsiasi ambiente, mentre lo Smart Hub vi permette di organizzare tutti i vostri contenuti in un unico luogo. La funzionalità SmartThings vi offre la possibilità di controllare tutti i dispositivi smart della vostra casa direttamente dalla TV. Così la TV diventerà il vero centro di controllo della vostra abitazione domotica.

A soli 504,99€ su eBay, il Samsung QE55Q60CAUXZT QLED 4K da 55 pollici è un affare imperdibile per chi cerca la qualità più elevata al miglior prezzo. Per ottenere lo sconto complessivo del 40%, non dimenticate di inserire il codice NOVEDAYS in fase di check out. Con tutte queste caratteristiche di primissimo livello, questa TV è quella giusta da acquistare!

