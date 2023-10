TV SMART UHD 4K da 55'' LG: piazzalo al centro del tuo salotto con 430€ di sconto

Se siete amanti del cinema e delle serie TV che amate gustarvi al meglio, oggi Amazon è pronto a soddisfare tutte le vostre esigenze con la bellissima TV LG QNED da 55 pollici in super offerta al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Infatti, grazie a uno sconto del 44% che ti permette di risparmiare subito ben 430€, la TV OLED del colosso sudcoreano ti costa appena 669€.

Risparmia subito su Amazon con LG da 55 pollici

Questa è una delle televisioni miglior attualmente sul mercato. Un top di gamma assoluto realizzata con materiali di buona fattura e un design che si abbina a qualsiasi tipologia di arredamento. Il pannello da 55 pollici a risoluzione Ultra HD 4K è semplicemente spettacolare, con neri profondi e una qualità dell’immagine davvero da lasciare a bocca aperta. La TV è compatibile con tutti i principali formati HDR, incluso Dolby Vision.

Il sistema operativo webOS 23 offre un’esperienza utente intuitiva e veloce, consentendoti di accedere facilmente ai tuoi contenuti preferiti. Inoltre, il telecomando con funzionalità puntatore rende la navigazione ancora più semplice e precisa. Con una classe di efficienza energetica E, questa TV è progettata per essere amica dell’ambiente, garantendo un consumo energetico ottimizzato.

L’LG QNED 55” è molto più di una semplice TV. È una finestra sul futuro dell’intrattenimento domestico, che unisce tecnologia all’avanguardia a un design elegante. E con l’offerta speciale su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per portarla a casa tua. Non perdere l’opportunità di elevare la tua esperienza di visione a un livello superiore. Clicca qui per approfittare dell’offerta limitata su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.