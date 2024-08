TV TCL da 32 pollici con DOLBY AUDIO in OFFERTA SPECIALE: solo su Amazon

Pronto ad immergerti nei tuoi film e nelle tue serie televisive come mai prima d’ora? Oggi su Amazon la TV TCL da 32 pollici è disponibile a soli 179 euro con uno sconto bomba del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

TV TCL da 32 pollici: tutte le spcifiche tecniche e le funzionalità

La TV TCL da 32 pollici è un vero e proprio gioiellino per cui vuole immergersi letteralmente nei propri contenuti multimediali preferiti.

Innanzitutto ti offre un’esperienza visiva Full HD con una risoluzione due volte migliore rispetto ai normali TV HD, per immagini più nitide e dettagliate. Inoltre l’HDR espande significativamente la gamma di colori e contrasti, oltre a riprodurre accuratamente le tonalità chiare e scure con colori precisi e immagini davvero realistiche.

Un’altra caratteristica importante del dispositivo è la funzione di Micro Dimming Micro Dimming che analizza l’immagine del tuo TV in oltre cento aree separate per regolare la luminosità: in questo modo la qualità dell’immagine è significativamente migliorata per un’esperienza visiva eccezionale, specialmente al buio.

Allo stesso tempo, Dolby Audio offre suoni chiari, ricchi e potenti al tuo: questo vuol dire che l’audio sarà sempre coinvolgente ed immersivo per quanto riguarda film, programmi TV, video online o concerti.

