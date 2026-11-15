Novità interessante su Uber: ora sarà possibile prenotare anche il posto nei parcheggi

L’idea è chiara: permettere agli utenti di cercare, confrontare, prenotare e pagare in anticipo il parcheggio, intercettando anche chi si muove con la propria auto e non solo chi chiama una corsa.

La nuova funzione consente agli utenti di indicare destinazione, data e fascia oraria direttamente nell’app di Uber. A quel punto compare una mappa con i garage disponibili, i parcheggi all’aperto e i servizi con valet parking. Il prezzo si vede prima della conferma. Non servono passaggi su altri siti o app: scelta la struttura, l’automobilista inserisce marca, modello e targa del veicolo e paga con il metodo già salvato nel wallet Uber.

L’ingresso al parcheggio, secondo quanto comunicato dalla società, avviene tramite codice QR oppure con la lettura automatica della targa, dove il sistema è attivo. La cancellazione resta gratuita fino all’orario di inizio della prenotazione. Un aspetto non secondario, soprattutto per chi si muove in città trafficate e può cambiare programma all’ultimo momento. “Vogliamo rendere più semplice l’intero spostamento, non solo la corsa”, è la linea indicata dall’azienda nelle comunicazioni sul nuovo servizio.

Debutto in 15 città Usa: la rete SpotHero entra nella piattaforma Uber

Il lancio riguarda Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami, Nashville, New York, Filadelfia, San Diego, San Francisco, Seattle e Washington. Città diverse tra loro, ma con un punto in comune: una forte richiesta di sosta a pagamento, soprattutto nelle zone centrali, vicino agli uffici, agli aeroporti e in occasione di eventi sportivi o concerti. Altri mercati, secondo quanto riportato da Bloomberg, dovrebbero arrivare più avanti. Uber, però, non ha indicato una data.

Un automobilista usa sullo smartphone un pass con QR code per entrare in un parcheggio, simbolo delle prenotazioni di sosta integrate nelle app.

Il servizio nasce dall’integrazione di SpotHero, piattaforma specializzata nelle prenotazioni dei parcheggi. L’acquisizione era stata annunciata a febbraio, secondo TechCrunch. La rete collegata a SpotHero comprende oltre 13.000 garage, parcheggi e servizi di valet in circa 400 città tra Stati Uniti e Canada, ha riferito Uber. Nella pagina dedicata al lancio, come ha notato il blog di viaggi View from the Wing, risultavano però indicate circa 7.000 strutture disponibili al momento dell’avvio dentro l’app Uber. Una differenza che fa pensare a un passaggio ancora graduale, almeno nella prima fase.

Uber One, cashback del 10% e conti da fare: quando conviene davvero

Per gli iscritti a Uber One, il programma in abbonamento della società, c’è un vantaggio in più: il 10% della spesa per ogni prenotazione completata e idonea viene restituito sotto forma di crediti Uber. Quei crediti possono poi essere usati per corse o ordini di cibo sulle piattaforme del gruppo. Al 30 settembre, ha comunicato Uber, il programma contava più di 55 milioni di membri.

La convenienza, però, dipende da quanto si usa davvero il servizio. View from the Wing ha calcolato che l’abbonamento costa 9,99 dollari al mese oppure 96 dollari l’anno. Per recuperare per intero la quota annuale con il cashback sui parcheggi bisognerebbe spendere circa 960 dollari l’anno in soste idonee. Una cifra non bassa per chi parcheggia solo ogni tanto.

Il credito, secondo il blog, viene di solito accreditato entro 24 ore, può includere tasse e commissioni, ma non tutti i parcheggi partecipano al beneficio. In sostanza, il vantaggio sembra pensato soprattutto per chi è già abbonato e usa spesso i servizi Uber.

Posto non garantito e limiti operativi: cosa deve sapere chi prenota

Il punto più delicato è la natura della prenotazione: non viene garantito un posto specifico. Come ha evidenziato View from the Wing, SpotHero gestisce la disponibilità insieme agli operatori dei parcheggi, ma prenotare non significa avere uno stallo fisico riservato. Se il conducente arriva e non riesce a entrare, Uber rimanda alla sezione di assistenza del pass di parcheggio. Non proprio il dettaglio che un automobilista vuole scoprire davanti alla sbarra, magari alle 8.45 del mattino.

Restano poi alcune limitazioni pratiche. Le regole su accesso, eventuale prolungamento della sosta, altezza massima del veicolo e costi extra dipendono dalla singola struttura. Le Faq di Uber indicano inoltre che i profili aziendali non sono compatibili con il servizio e che gli account Uber e SpotHero non possono essere collegati: una prenotazione fatta dentro Uber, quindi, non comparirà nell’account SpotHero dell’utente.

La mossa rientra in una strategia più ampia. L’amministratore delegato Dara Khosrowshahi, durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre, ha definito il tragitto casa-lavoro “una delle nostre categorie più grandi”. Uber, secondo quanto emerso dopo l’acquisto di SpotHero, valuta anche l’uso di questi spazi come punti di attesa per veicoli autonomi, così da ridurre i chilometri percorsi a vuoto. Un portavoce della società, citato da Bloomberg, ha comunque precisato che SpotHero continuerà a funzionare come app indipendente.