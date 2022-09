Ubisoft regala Assassin's Creed Origins ai membri di Amazon Prime

Interessante iniziativa di Amazon: tutti gli utenti abbonati al servizio Amazon Prime potranno avere in omaggio addirittura il gioco Assassin’s Creed Origins su PC all’interno del servizio Prime Gaming. Sono richiesti un account Ubisoft e un abbonamento ad Amazon Prime. Assassin’s Creed Origins può essere riscattato una sola volta per ogni account Ubisoft. Non verranno offerti omaggi alternativi. Per giocare è richiesta l’app Ubisoft Connect PC. La promozione non è valida dove proibita dalla legge e potrebbero essere applicate restrizioni relative all’età e al territorio.

Assassin’s Creed Origins, dall’Egitto con furore

Ambientato nell’antico Egitto, Assassin’s Creed Origins si svolge durante un periodo misterioso e cruciale che ha dato forma alla civiltà. Nei panni di Bayek, protettore dell’Egitto e uno dei primi Assassini, ti lancerai in un open world vivace e dinamico e scoprirai i segreti delle grandi piramidi, dei miti dimenticati e degli ultimi faraoni.

Avrai accesso a tutti i contenuti del gioco Prime Gaming e potrai ottenere la tua copia digitale per sempre di Assassin’s Creed Origins per continuare la tua avventura.

Assassin’s Creed Origins è il primo titolo della serie a presentare elementi RPG: tra le nuove caratteristiche c’è la possibilità di potenziare sia armi che personaggio, al fine di farli salire di livello. Il gioco è ambientato durante il periodo tolemaico e il giocatore veste i panni di Bayek, un Medjay (membro dell’esercito egizio impiegato come esploratore e guardia di luoghi di interesse), con il compito di proteggere il suo popolo dalle minacce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.