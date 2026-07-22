Ufficiale: scatta la sospensione delle patenti di guida per i conducenti che accumulano queste multe

Il Codice della strada parla chiaro: per alcune infrazioni la multa non basta e può scattare anche la sospensione della patente di guida.

Il provvedimento arriva dal Prefetto, dopo gli accertamenti delle forze dell’ordine, quando la violazione mette a rischio la sicurezza sulle strade: dall’alcol alla velocità, fino alla fuga dopo un incidente. L’elenco diffuso indica i casi in cui la patente può essere ritirata per settimane, mesi o anni. E non finisce qui: in diverse situazioni sono previsti anche decurtazione dei punti, visita medica obbligatoria e, nei casi più gravi, revoca della patente.

Le violazioni più gravi: alcol, droga, gare clandestine e fuga dopo incidente

Tra le condotte punite con maggiore severità c’è la guida in stato di ebbrezza. Con un tasso alcolemico tra 0,51 e 0,80 g/l, l’articolo 186 del Codice della strada prevede la sospensione della patente da 3 a 6 mesi, una sanzione da 500 a 2.000 euro e il taglio di 10 punti. Se il tasso sale tra 0,81 e 1,50 g/l, la sospensione va da 6 mesi a 1 anno, con ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. Oltre 1,50 g/l, la patente può restare sospesa da 1 a 2 anni, con ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 3 mesi a 1 anno.

Linea dura anche per la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: sospensione da 1 a 2 anni e restituzione legata al certificato di idoneità della Commissione medica provinciale. Pesanti pure le conseguenze per chi prende parte a competizioni non autorizzate o gare di velocità: la sospensione va da 1 a 3 anni, con possibile revoca se c’è un incidente con lesioni gravi o mortali. Chi non si ferma dopo un incidente con feriti rischia da 1 a 3 anni di stop alla patente; chi non presta soccorso, da 18 mesi a 5 anni.

Velocità, sorpassi e guida contromano: quando scatta la sospensione o la revoca

La velocità oltre i limiti resta una delle ragioni più comuni per cui si perde la patente, almeno per un periodo. Superare il limite di oltre 40 km/h e fino a 60 km/h porta alla sospensione da 1 a 3 mesi; se la violazione si ripete nel biennio, si passa da 8 a 18 mesi. Quando lo sforamento supera i 60 km/h, la sospensione va da 6 a 12 mesi, con sanzioni più pesanti per alcune categorie di veicoli. Per chi ha la patente da meno di tre anni le regole sono ancora più strette: da 3 a 6 mesi e, in caso di nuova violazione, può arrivare la revoca della patente.

Anche la guida contromano costa cara: in curva, sui dossi o con scarsa visibilità la sospensione va da 1 a 3 mesi, che diventano da 2 a 6 mesi in caso di recidiva. In autostrada, invece, invertire il senso di marcia o procedere contromano porta direttamente alla revoca. Da non sottovalutare nemmeno i sorpassi vietati: in curva, sui dossi, agli incroci o quando si invade la corsia opposta per superare veicoli fermi, la patente può essere sospesa da 1 a 3 mesi. Per i mezzi oltre 3,5 tonnellate, alcune manovre di sorpasso fanno salire lo stop da 2 a 6 mesi.

Recidiva, neopatentati e obblighi del Prefetto: cosa cambia caso per caso

La sospensione può arrivare anche quando il conducente commette, nell’arco di un biennio, due infrazioni identiche tra quelle previste dal Codice della strada. In questa lista rientrano, tra le altre, l’omessa precedenza, il passaggio con semaforo rosso, il mancato rispetto della prudenza ai passaggi a livello, la distanza di sicurezza non mantenuta con collisione e grave danno, il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’uso del cellulare alla guida.

Di solito, in questi casi, la sospensione va da 1 a 3 mesi. Per i neopatentati e per i conducenti sotto i 20 anni valgono limiti più rigidi: violare i vincoli di guida e velocità può costare da 2 a 8 mesi di sospensione. Il Prefetto, una volta ricevuti gli atti, firma il provvedimento e, nei casi legati ad alcol, droga o rifiuto degli accertamenti, dispone anche la visita alla Commissione medica provinciale, da fare entro 60 giorni. È una procedura amministrativa, sì. Ma le conseguenze sono molto concrete: senza patente, non ci si mette al volante. L’elenco diffuso dalla Prefettura di Belluno, aggiornato al 12 gennaio 2024, riepiloga proprio i casi in cui la patente può essere ritirata per settimane, mesi o anni.