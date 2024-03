Ufo Robot Goldrake, il nuovo videogioco: Collector's Edition MENO 31 PER CENTO!

Chi si ricorda dei robottoni anni ’70? Tutti, vero? Bene! Finalmente è disponibile il videogioco del Re dei robot giapponesi Goldrake, o Grendizer che dir si voglia! Nonostante il successo planetario di questo genere di anime non hanno mai avuto grandi trasposizioni videoludiche, finalmente Microids ne ha realizzato uno! Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto Dei Lupi ci permette quindi di vestire di Actarus in lotta contro i mostri lanciati da Vega su PlayStation 5 e come se non bastasse oggi Amazon propone un maxi sconto sulla Collector’s Edition, un pacchetto decisamente ricco che possiamo acquistare con un sontuoso MENO 31%! Il risparmio è spaziale, sul conto corrente rimangono ben 91 euro! Ma cosa c’è nella Collector’s Edition del gioco? Tanta roba!

Super ricca, super scontata!

Su tutto spicca la bellissima statua di 25 cm, modellata e colorata alla grande. E’ il vero pezzo forte di questa Collector’s Edition, basta anche guardare a quanto è possibile trovarla sulla baia… Si la Collector conviene decisamente! Ma oltre alla statua cosa c’è nel pacchetto di Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto Dei Lupi?

Oltre al gioco base, cosa non particolarmente scontata in questi tempi di salatissime Collector vendute senza gioco troviamo:

Portachiavi

Cartolina Lenticolare

Steelbook

Poster 30×42 cm

Box da collezione

Set di 3 Spille

Statua esclusiva da 25 cm

4 Litografie

Artbook Esclusivo

Biglietto d’Oro esclusivo

Contenuti Digitali DLC

Un pacchetto quindi ricchissimo, poterlo quindi pagare risparmiando 91 euro è davvero qualcosa di fantastico! E il gioco?

Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto Dei Lupi è un action ben fatto, quello che una volta veniva chiamato multievento, con fasi di gioco varie, da quelle dove si vola e si esplorano i livelli, a quelle dove si combatte contro numerosi nemici e ovviamente gli iconici boss di fine puntata, anzi, di fine livello.

Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto Dei Lupi è il modo perfetto per celebrare l’amatissimo Goldrake, e poterlo fare con una Collector’s Edition tanto ricca quanto scontata è davvero qualcosa di grande! MENO 31%, MENO 91 euro!

