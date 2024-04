Ufo Robot Goldrake, si vola contro i mostri lanciati da Vega al MINIMO STORICO!

Chi ha almeno 40 primavere sulle spalle si ricorda certamente dei mitici robottoni anni ’70, nella loro eterna lotta contro invasori dai nomi stravaganti e dai colori sgargianti. Cartoni animati che hanno fatto epoca, e che dopo tanti anni sono ancora amatissimi, non solo da attempati boomer dall’occhio nostalgico, ma anche dai più giovani che stanno riscoprendo le origini di un genere che negli anni si è trasformato molto ma è sempre rimasto sulla cresta dell’onda!

In questi ultimi tempi è uscito Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto Dei Lupi titolo Microids che ci permette di rivivere le gesta del più amato dei robottoni, facendoci vestire la tutina attillata del mitico Actarus! Lo sconto proposto da Amazon su PlayStation 5 è esaltante, un sontuoso MENO 37% che fa crollare il prezzo del gioco fino a raggiungere il MINIMO STORICO: 23,09 euro! Sconto spaziale!

Multievento vecchio stile

In Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto Dei Lupi i giocatori possono pilotare lo Spazer, il mitico “Goldrake con le ali” per frenetiche battaglie shoot ‘em up verticali ma anche combattere in terza persona ai comandi di Goldrake stesso. Una volta questi giochi con diverse impostazioni di genere si chiamavano multievento, molto vari e divertenti. Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto Dei Lupi è un perfetto esempio di questo genere e funziona alla grande!

Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto Dei Lupi non è solo un gioco, ma un omaggio alla serie animata che ha ispirato generazioni. Con grafica e musiche che richiamano perfettamente lo stile originale, e persino le voci italiane del cartone animato, il titolo è un vero tuffo nel passato, quando le TV erano piccole, quadrate e pesantissime, per mettere in scena, pixel su pixel, un’esperienza di gioco autentica e nostalgica per i fan storici, ma anche per le nuove leve!

