Ultimate Ears BOOM 4: audio a 360° e sostenibilità in un solo dispositivo

Ultimate Ears BOOM 4 è un altoparlante Bluetooth che si distingue per la combinazione di qualità audio, robustezza e attenzione all’ambiente. Disponibile a un prezzo di 127,37 euro, in sconto rispetto al listino originale di 154,99 euro, offre caratteristiche che lo rendono una scelta ideale per chi cerca un dispositivo versatile e performante.

Speaker Bluetooth BOOM 4: a questo prezzo è top

Il BOOM 4 si presenta come una soluzione completa per gli amanti della musica all’aperto. Il suo design garantisce un suono a 360 gradi, permettendo di godere di un audio immersivo indipendentemente dalla posizione dell’ascoltatore. I bassi profondi e la nitidezza del suono lo rendono adatto a ogni genere musicale, migliorando l’esperienza di ascolto in ogni ambiente.

Uno dei punti di forza del BOOM 4 è la sua resistenza. Con una certificazione IPX7, può essere immerso in acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti, senza subire danni. Inoltre, la capacità di galleggiare lo rende perfetto per l’uso in piscina o al mare. La robustezza è ulteriormente dimostrata dalla resistenza a cadute da un’altezza di 1,5 metri, rendendolo ideale per situazioni outdoor più dinamiche.

La funzionalità PartyUp, accessibile tramite l’app dedicata, consente di collegare più altoparlanti della stessa gamma, creando un sistema audio multi-speaker per feste e raduni. Questo, unito al Magic Button integrato per controllare rapidamente la riproduzione musicale, semplifica l’utilizzo del dispositivo. È compatibile con piattaforme come Spotify, Amazon Music e Apple Music, garantendo un accesso immediato alle playlist preferite.

La batteria del BOOM 4 è un altro elemento distintivo: con un’autonomia di 15 ore, offre musica continua per intere giornate senza necessità di ricarica. La connessione Bluetooth è stabile fino a una distanza di 45 metri, assicurando una libertà di movimento senza compromessi.

Ultimate Ears BOOM 4 si conferma un dispositivo di qualità, capace di coniugare tecnologia avanzata, robustezza e sostenibilità in un formato compatto e accessibile. Un’opzione da considerare per chi desidera un altoparlante affidabile e performante, perfetto per ogni occasione. Comprala a 127,37€ su Amazon.

