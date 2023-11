Ultime ore Black Friday: OnePlus 9 non è mai costato così poco (229,90€)

I fuochi d’artificio finali di queste ultime ore del Black Friday regalano il OnePlus 9 al prezzo più basso di sempre. Ora, infatti, è disponibile in offerta a 229,90€, il nuovo minimo storico per un ex top di gamma che al lancio due anni fa costava 719€. Ecco il link alla promozione Amazon.

Ancora oggi OnePlus 9 è un ottimo smartphone, che si distingue per la sua velocità e reattività, tradendo a ogni nuova azione la sua vera anima. Inoltre offre un’ottima ergonomia in mano, grazie al display piatto e al frame in plastica, tanto da preferirlo anche al fratello maggiore.

OnePlus 9 in offerta al nuovo minimo storico per il Black Friday Amazon

Rispetto al fratello maggiore (versione Pro), OnePlus 9 garantisce una migliore ergonomia, una migliore esperienza d’uso alle basse luminosità e un ottimo grip grazie al frame in plastica, oltre naturalmente a un prezzo più competitivo. Le rinunce? Poche, o per meglio dire nessuna.

A partire dalla fotocamera, dove troviamo una camera principale Sony IMX689 da 48 megapixel, stabilizzata elettronicamente e con apertura focale f/1.8. C’è poi una grandangolare con sensore Sony IMX766 da 50 megapixel con lenti Freeform e apertura focale f/2.2, in aggiunta a una camera monocromatica da 2 megapixel.

Il modello protagonista della promo è quello nella configurazione da 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1, con l’aggiunta del processore Snapdragon 888 e GPU Adreno 660. Una configurazione simile consente al telefono di OnePlus di essere ancora oggi dannatamente veloce.

Puoi acquistare OnePlus 9 in offerta al minimo storico di 229,90€ su questa pagina. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con la possibilità di richiedere il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024.

