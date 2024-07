ULTIME ORE Prime Day: Tablet Lenovo ad un prezzo MAI VISTO COSI' BASSO

Mancano pochissime ore alla fine del Prime Day di Amazon, e sono ancora disponibili offerte straordinarie! Ad esempio puoi acquistare l’innovativo Lenovo Tab P12 a soli 339 euro con un mega sconto del 15%.

Lenovo Tab P12: tutte le specifiche tecniche

Il Lenovo Tab P12 è un tablet perfetto sia da portare in ufficio che da tenere in casa per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

Grazie ad un ampio storage di 128GB espandibile tramite MicroSD Card fino ad 1 TB, potrai archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti. In più il software exFAT ti permette di salvare i tuoi documenti più importanti in totale sicurezza.

Questo modello offre uno streaming 3K e un gaming immersivo su uno schermo da 12,7 pollici: questo vuol dire che potrai vivere in prima persona contenuti multimediali, film e videogiochi com mai prima d’ora. Inoltre è inclusa nella promozione la Lenovo Tab Pen Plus che ti permette di prendere appunti i disegnare in maniera precisa e fluida ogni volta che vuoi.

Per finire, grazie a una capacità della batteria di 10.200 mAh, puoi passare dallo streaming al gaming e alla lettura senza doverti fermare per collegarlo alla presa: l’autonomia è lunghissima e non avrai problemi per una giornata intera.

