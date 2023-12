Ultimi botti Amazon: la stampante HP OfficeJet Pro 9012e a soli 179 euro!

La stampante Hp officejet pro 9012e 22a55b, multifunzione a getto d’inchiostro a4 a colori, fronte e retro automatico, 22 ppm, wi-fi, app hp smart, nera, in offerta su Amazon con il 33% di sconto! Quindi la paghi solo 179,90 euro!

Stampante d’inchiostro Hp officejet pro 9012e: le caratteristiche

La stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori, scansione, fronte e retro automatico, ADF da 35 fogli. E’ possibile stampare da pc, smartphone e tablet con l’app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; Cavo USB non incluso. Fino a 22 ppm in bianco/nero, 18 ppm a colori, a getto d’inchiostro, con risoluzione fino a 600 x 600 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 105 g/m², buste, carta fotografica.

Per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante. Include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l’utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare. La stampante HP OfficeJet Pro 9012e 22A55B è compatibile con le cartucce originali: HP 963 Nero, Ciano, Giallo e Magenta; HP 963XL Nero, Ciano, Giallo e Magenta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.