Ultimi giorni per avere 12 mesi di Disney+ al prezzo di 8

La promozione speciale per ottenere 12 mesi di Disney+ al prezzo di 8 sta per terminare. Hai tempo fino al 31 ottobre per avere 1 anno di visione al prezzo di 8 mesi. Al termine l’abbonamento si rinnoverà in automatico, a meno che tu non decida di disdire prima del termine dei 12 mesi.

Il piano predefinito alla scadenza del periodo promozionale è quello Premium (119,90 euro all’anno), volendo però puoi scegliere anche un altro tipo di abbonamento.

L’ultima offerta è un’occasione irripetibile per quanti amano le serie TV e i film contenuti nell’ampio catalogo di Disney+: dalla sconfinata scelta di titoli dell’universo Disney alle spettacolari serie TV della Marvel, passando per i film d’animazione della Pixar, le avventure di Star Wars e la programmazione Originals.

Dal 1° novembre scatteranno i nuovi piani Premium, Standard e Standard con pubblicità. Il piano Premium costerà 119,90 euro all’anno (11,99 euro se selezioni la fatturazione mensile), quello Standard 89,90 euro (8,99 euro con la fatturazione ogni mese) e il piano Standard con pubblicità 5,99 euro al mese (non disponibile il rinnovo annuale).

Con la sottoscrizione del piano Premium otterrai dei vantaggi esclusivi, come ad esempio l’audio Dolby Atmos, la risoluzione fino a 4K UHD e HDR e fino a 4 streaming in contemporanea.

I piani Standard e Standard con pubblicità garantiscono una risoluzione fino al Full HD 1080p, due stream in contemporanea e l’audio 5.1 e stereo.

Approfitta dell’ultima promozione di Disney+ per ottenere 1 anno di visione al prezzo di 8. L’offerta è valida sono fino al 31 ottobre, prima della rivoluzione dei nuovi piani.

