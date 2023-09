ULTIMI PEZZI: lo SVUOTA MAGAZZINO Amazon su tech, scarpe e mare da 5€ in su

Cosa succede quando Amazon decide di svuotare una piccola parte del suo inventario su categorie di prodotti molto richieste come tech, scarpe e articoli per il mare, proponendoli a partire da soli 5 euro? Beh, è l’opportunità perfetta per gli amanti degli affari e dei saldi, che possono fare scorta di oggetti di loro interesse a prezzi incredibilmente convenienti. Che si tratti di smartphone, tablet, cuffie, smartwatch o prodotti per la casa intelligente, ci sono affari per tutti i gusti. Guardate anche voi.

Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB

Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB è una soluzione affidabile per l’archiviazione e il trasferimento dei tuoi dati. Con una capacità di 64GB, avrai spazio sufficiente per salvare documenti, foto, video e altro ancora. E allora non perdere l’occasione di averne uno sempre a portata di mano, o addirittura di farne scorta visto il prezzo, e vai su Amazon dove questo gioiellino è in vendita a sole 5€ grazie allo sconto del 45% sul prezzo di listino. Le spedizioni, poi, sono gratuite, quindi risparmi molto anche lì.

Xiaomi Redmi 9C

Se sei alla ricerca di un’ottima offerta per acquistare un nuovo smartphone Android di fascia media, allora sei capitato nel posto giusto. Lo Xiaomi Redmi 9C che i segnaliamo in questa news, infatti, è in offerta su Amazon a un prezzo vantaggioso, di quelli che non puoi assolutamente lasciarti scappare. Con appena 79€, infatti, il dispositivo di Xiaomi ti garantisce un’esperienza di utilizzo che non crederai possibile per un device venduto a questo prezzo.

Nike Air Max Excee U

Le Nike Air Max Excee U sono delle scarpe da uomo che uniscono stile e comfort. Questo modello si ispira alle iconiche Air Max 90, ma presenta un tocco moderno e contemporaneo. I dettagli in pelle sintetica conferiscono poi un tocco di eleganza e resistenza. Questo capolavoro di stile e funzionalità oggi lo trovi scontato del 27% su Amazon, a un prezzo decisamente concorrenziale, ovverosia 76€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

Mouse verticale ricaricabile Trust Bayo

Il Trust Bayo è un mouse verticale ricaricabile ergonomico progettato per ridurre la tensione del braccio e del polso durante l’uso prolungato del computer. Questo dispositivo è progettato con una forma che favorisce una posizione naturale della mano e del polso, riducendo lo stress e la fatica muscolare. Una delle caratteristiche più apprezzate di questo mouse è la sua ricaricabilità. E oggi puoi acquistare questo autentico gioiellino a metà del suo prezzo originale di listino, ovverosia appena 19€, e con le spese di spedizione gratuite.

Cavo USB Type-C di IZHOI

Il cavo USB Type-C di IZHOI è progettato per offrire una ricarica rapida e un’efficienza ottimale durante l’uso del tuo dispositivo. Dotato di un connettore USB Type-C a 90 gradi, questo cavo offre una soluzione pratica per evitare ingombri e facilitare l’utilizzo del tuo smartphone o tablet. La sua struttura resistente previene danni e rotture durante l’utilizzo quotidiano, offrendo una connessione stabile e sicura. Questo utilissimo cavo su Amazon ti costa poco più di 4€ grazie al coupon del 50% che si attiva in automatico sulla pagina del prodotto.

Xute Raspberry Pi 4 Model B

Il kit di avvio Xute Raspberry Pi 4 Model B ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a utilizzare il tuo Raspberry Pi 4 in modo semplice ed efficiente. Con 8GB di RAM, potrai eseguire facilmente applicazioni complesse e multitasking senza rallentamenti. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a 179€ sfruttando il coupon di sconto di 20€, da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Asciugamano in m icrofibra super assorbente

Immancabile un bell’asciugamano per asciugarsi dall’acqua una volta tornati in spiaggia. Questo che vi proponiamo è in microfibra, è ecosostenibile e realizzata senza usare additivi nocivi. Inoltre è stata sottoposta a un trattamento antibatterico e ipoallergenico. Morbidissimo e longevo, durerà anni. Tra l’altro può assorbire fino a 4 volte il suo peso in acqua e si asciuga fino a 10 volte più velocemente dei normali asciugamani in cotone. Dimenticati il tanfo degli asciugamani da palestra usati: è realizzato in microfibra speciale con trattamento antimicrobico, che previene la formazione di muffe e funghi.

Idropulitrice Bosch GARDENA – Starter Kit

Questo eccellente idropulitrice a batteria portatile con impugnatura ergonomica è ideale per la pulizia mobile e rapida dello sporco ostinato: grazie al tubo di aspirazione di 5 m in dotazione, l’idropulitrice può essere utilizzata con un serbatoio dell’acqua o con acqua dolce. Oltre a una pressione media di 24 bar, l’idropulitrice offre due ulteriori livelli di pressione di 14 bar e 9 bar – ideale anche per superfici delicate. Tra sconto di partenza del 18% e coupon del 20% da spuntare in pagina ti costa 110€.

Campanello wireless PewinGo

Il campanello wireless PewinGo è la soluzione perfetta per chi cerca un campanello senza fili facile da installare e con molte funzioni interessanti. Con 55 diverse melodie e 5 livelli di volume regolabile, potrai personalizzare il suono del campanello secondo le tue preferenze. Il campanello è resistente all’acqua con certificazione IP55, il che significa che può sopportare pioggia e condizioni atmosferiche avverse senza subire danni.

Ticwatch E3

Piccolo, compatto e valido sotto tutti i punti di vista, questo smartwatch include funzioni più pratiche. Con GPS integrato, altoparlante e microfono, barometro e monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 (potenziato da un sensore più accurato). Compreso monitoraggio del sonno, monitoraggio dello stress, rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue, ecc. E’ in offerta su Amazon a 129€. col coupon da spuntare di 41€.

Electrolux EKM4100 Impastatrice Planetaria

Questa impastatrice è una eccellente, ha una potenza di motore 1000W, frequenza 50 hz, e ben 10 livelli di velocità sequenziali con manopola a luce LED blu. La ciotola grande è da 4.8 litri in acciaio inossidabile, vanta ovviamente un movimento planetario, ha una struttura in alluminio pressofuso ed acciaio e viene venduta con in dotazione un gancio impastatore, frusta a filo, frusta piatta. Col 48% di sconto su Amazon la paghi solo 129€ con le spedizioni ovviamente gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.