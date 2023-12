Ultracompatto e automatico: lo spremiagrumi Girmi è da prendere al volo a 24€

Il Girmi SR5400, disponibile in elegante bianco-inox, è uno spremiagrumi progettato per offrirti la massima praticità e versatilità nella preparazione di succhi di agrumi freschi e deliziosi. Questo spremiagrumi è dotato di due coni di spremuta di dimensioni diverse, ideali per adattarsi a agrumi di varie grandezze.

Il cono più piccolo è perfetto per limoni e lime, mentre il cono più grande si adatta splendidamente ad arance e pompelmi. Con questa versatilità, avrai la libertà di preparare una vasta gamma di succhi, limonate, frullati e cocktail direttamente a casa tua. Il tutto spendendo pochissimo, appena 24€ grazie allo sconto super del 44% offerto da Amazon. Spedizioni gratis con Prime.

Spremiagrumi Girmi, occasione d’oro su Amazon

Il motore potente da 60 watt garantisce un’estrazione efficiente del succo, mentre la funzione auto-reverse assicura che ogni goccia di succo venga estratta completamente dall’agrume. Non sprecherai nemmeno una goccia preziosa.

La griglia filtrante integrata trattiene la polpa, consentendoti di godere di un succo liscio e privo di residui. Inoltre, la polpa raccolta può essere utilizzata per arricchire altre ricette in cucina, offrendoti un ulteriore vantaggio culinario.

Con il beccuccio chiuso, il Girmi SR5400 può contenere fino a 150 ml di succo, che può essere comodamente conservato in frigorifero per godere di una bevanda rinfrescante in qualsiasi momento. Tutte le parti sono removibili, facilitando la pulizia dopo l’uso.

Sperimenta la freschezza e la bontà dei succhi fatti in casa con il Girmi SR5400. Aggiungi un tocco di salute e sapore alla tua dieta quotidiana con questo pratico spremiagrumi, e prendilo ora spendendo appena 24€ grazie allo sconto super del 44% offerto da Amazon. Spedizioni gratis con Prime.

