Un CAPOLAVORO di auricolari a prezzo RIDICOLO: Urbanista Copenhagen a -14%

Se sei alla ricerca di auricolari wireless che uniscano prestazioni audio superiori, design elegante e funzionalità avanzate, gli Urbanista Copenhagen sono la scelta perfetta. Con caratteristiche come il Bluetooth 5.2, controlli touch intuitivi, microfono con cancellazione del rumore e lunga durata della batteria, questi auricolari sono progettati per offrirti un’esperienza sonora senza confini.

Gli Urbanista Copenhagen offrono un audio nitido e coinvolgente che ti immergerà completamente nella tua musica preferita o nelle chiamate telefoniche. Grazie al supporto del Bluetooth 5.2, godrai di una connessione stabile e di alta qualità, garantendo un’esperienza senza interruzioni. Falli tuoi a 59€ con lo sconto Amazon del 14% e le spedizioni gratis via Prime.

Urbanista Copenhagen con c ontrolli touch, microfono e cancellazione del rumore

I controlli touch integrati sugli auricolari permettono di gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale con un semplice tocco. Questa funzionalità rende l’utilizzo degli auricolari Urbanista Copenhagen estremamente intuitivo e comodo.



La presenza di un microfono con cancellazione del rumore assicura chiamate chiare anche in ambienti rumorosi. Goditi conversazioni cristalline senza preoccuparti degli eventuali disturbi esterni, consentendoti di restare connesso in ogni situazione.



Con una durata della batteria di 32 ore complessive, gli Urbanista Copenhagen sono perfetti per chi è sempre in movimento. La custodia di ricarica USB-C offre una soluzione pratica per garantire che i tuoi auricolari siano sempre pronti per l’uso.

Se stai cercando auricolari wireless che offrano un’esperienza audio di alta qualità, funzionalità avanzate e un design moderno, gli Urbanista Copenhagen sono la scelta ideale. Falli tuoi a 59€ con lo sconto Amazon del 14% e le spedizioni gratis via Prime.

