Un detrito spaziale è finito sulla Terra: potrebbero esserci altre parti in arrivo

Era una parte del secondo stadio rientrato dopo il lancio dalla Cina, usato per portare in orbita satelliti della costellazione Qianfan G60. Non ci sono stati feriti e, per ora, i danni sembrano limitati. La segnalazione è arrivata allo sceriffo locale nel pomeriggio: nel terreno agricolo di Scott Township era comparso un grosso frammento metallico. Sul caso sono poi intervenute anche autorità statali e federali.

Il Landspace Zhuque-2E era partito il 14 ottobre alle 13.40 ora italiana dal Jiuquan Satellite Launch Center, nello spazioporto cinese nell’area desertica del Dongfeng. La missione, secondo le informazioni diffuse sul lancio, serviva a portare in orbita 10 satelliti della costellazione per Internet ad alta velocità e bassa latenza Qianfan G60, conosciuta anche come Spacesail e sviluppata da Shanghai Spacesail Technologies.

Il lancio, sul piano tecnico, è andato a buon fine: il carico utile ha raggiunto la quota prevista. Il problema è arrivato dopo. Una volta concluso il suo compito, il secondo stadio del razzo Zhuque-2E ha iniziato il rientro nell’atmosfera, così da non restare in orbita come altro detrito spaziale. Nella notte, dagli Stati Uniti sono arrivate diverse segnalazioni e alcuni video: in cielo si vedeva una scia luminosa, compatibile con la distruzione di parti del vettore negli strati alti dell’atmosfera. Ma non tutto si è bruciato durante la caduta.

Il ritrovamento nel campo di mais della contea di Stevens

Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Stevens, la chiamata è arrivata intorno alle 15.30 del 14 ottobre. Un cittadino aveva notato un grande oggetto metallico in un campo di mais nella cittadina di Scott, nel Minnesota occidentale. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato un frammento circolare, largo circa 3,35 metri. Per forma e dimensioni, potrebbe essere una sezione del serbatoio dello stadio superiore del razzo.

Scie di rientro atmosferico nel cielo sopra un campo di mais: immagine simbolica dei detriti spaziali citati nell’articolo.

Le autorità locali hanno avvisato il Minnesota Duty Officer, il funzionario statale reperibile per le emergenze, e hanno chiesto il supporto delle agenzie federali competenti. “L’accaduto non comporta alcun pericolo per la popolazione”, hanno spiegato i funzionari coinvolti, secondo la comunicazione rilanciata dallo sceriffo. Nessuno è rimasto ferito. Anche i danni materiali, dalle prime verifiche, sarebbero limitati al terreno agricolo: un segno evidente nel campo, ma nessuna conseguenza per case o infrastrutture vicine.

Perché il serbatoio non si è disintegrato del tutto in atmosfera

Il rientro di un secondo stadio orbitale avviene a velocità altissime. La struttura viene sottoposta a temperature e sollecitazioni tali da distruggere gran parte dei componenti. Alcuni pezzi, però, possono resistere: serbatoi, anelli strutturali, parti in leghe resistenti al calore o segmenti con forme capaci di assorbire e disperdere energia in modo diverso dal resto del veicolo. È quello che sembra essere successo al frammento trovato in Minnesota.

Le dimensioni del reperto, molto vicine al diametro indicato per il Landspace Zhuque-2E, e la coincidenza con il rientro osservato sopra gli Stati Uniti rafforzano l’ipotesi dell’origine cinese. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non risulta una conferma tecnica definitiva resa pubblica dalle autorità federali statunitensi o dalla società Landspace. Gli elementi raccolti, però, vanno in quella direzione. “Presumibilmente di provenienza spaziale”, ha scritto lo sceriffo nella prima nota. Una formula prudente, come avviene in casi del genere, in attesa degli accertamenti.

La vicenda rientra in un quadro ormai sempre più evidente: con l’aumento dei lanci orbitali e delle costellazioni satellitari, cresce anche il numero dei rientri di oggetti spaziali da gestire. Agenzie e aziende lavorano a soluzioni pensate per favorire la distruzione completa nell’atmosfera o per far ricadere i resti in aree oceaniche controllate. Ma un margine di rischio resta. E quando un frammento arriva al suolo, anche in un campo lontano dalle case, la questione non è più solo tecnica.

Responsabilità, rimozione e rischi dei detriti spaziali a terra

Secondo i principi del diritto spaziale internazionale, un componente rientrato sulla Terra resta collegato al soggetto che lo ha lanciato o che ne mantiene la proprietà. Lo Stato di lancio, inoltre, può essere chiamato a rispondere di eventuali danni. Nel caso del detrito del razzo Zhuque-2E, le autorità della contea di Stevens hanno spiegato di essere al lavoro con enti statali e federali per identificare il proprietario del frammento e organizzare la rimozione in sicurezza dal campo.

Per investigatori e tecnici, il punto non è solo capire da dove arrivi quel pezzo. Un detrito spaziale a terra può contenere residui di propellente, batterie danneggiate, materiali taglienti o componenti ancora sotto pressione. Per questo, in casi simili, le autorità invitano a non toccare oggetti sospetti e a chiamare subito le forze dell’ordine. Stavolta è andata bene: nessun ferito, pochi danni, un campo di mais come punto d’arrivo. Ma l’episodio del Minnesota ricorda una cosa semplice: quello che parte dall’orbita, prima o poi, può anche tornare giù.