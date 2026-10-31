Un errore banale con l'antenna di casa rischia di compromettere tutti i canali

Succede anche oggi in molte case italiane: si pensa al decoder, al menu, agli aggiornamenti. Ma spesso il problema è altrove. Prima dell’apparecchio ci sono l’antenna, il cavo coassiale, le prese, la distribuzione del segnale e, non di rado, qualche disturbo esterno. È l’equivoco più comune: si rifà la ricerca canali, si controlla il software, magari si valuta già di cambiare TV. Poi arriva il tecnico e il guasto salta fuori sul tetto, in una scatola di derivazione o dietro una presa a muro.

Davanti a un segnale TV instabile, la prima mossa è quasi sempre la stessa: rifare la sintonia dei canali. Una volta, due volte, magari anche di più. Oppure si cerca un aggiornamento software del televisore o del decoder. Sono verifiche sensate, soprattutto dopo cambi di frequenza o modifiche ai mux locali e nazionali. Ma non fanno miracoli. Se il segnale arriva già debole, sporco o disturbato, il televisore può fare ben poco: prova solo a leggere quello che riceve.

Il digitale terrestre funziona così: finché livello e qualità restano sopra una certa soglia, l’immagine tiene. Appena si scende sotto quel limite, compaiono blocchi, audio a scatti, schermate nere o canali che sembrano spariti nel nulla. “Non è raro trovare TV nuove collegate a impianti vecchi di vent’anni”, raccontano gli antennisti durante i controlli nelle abitazioni. E solo dopo risintonizzazioni, prove e menu esplorati da cima a fondo ci si accorge che il problema non era nello schermo.

Antenna, palo e cavo coassiale: lì si perdono i decibel che contano

Il punto più esposto resta l’antenna TV. Sta fuori tutto l’anno, sotto vento, pioggia, salsedine e sbalzi di temperatura. Basta che sia orientata male di pochi gradi e una parte del segnale utile se ne va. Un palo spostato dal vento o allentato nei fissaggi può cambiare la ricezione senza che in casa si noti nulla. Da sotto sembra tutto in ordine. In realtà, magari, non lo è più.

Controllo di presa e cavo coassiale: spesso i canali che spariscono dipendono dal segnale, non dal televisore.

Poi ci sono i cavi, spesso dimenticati finché qualcosa non smette di funzionare. Il cavo coassiale invecchia, si screpola, può prendere umidità o perdere efficienza nei collegamenti. Succede soprattutto nelle giunzioni fatte in balcone, nei sottotetti o dentro cassette poco protette. Anche un connettore ossidato, una presa lenta o una schermatura rovinata possono togliere quei pochi decibel che fanno la differenza tra una visione normale e una serata passata a guardare quadratini sullo schermo. Non serve un guasto clamoroso. A volte bastano tante piccole perdite lungo la linea.

Partitori e prese multiple: dividere il segnale può indebolirlo

Un altro punto spesso trascurato sono i partitori TV, cioè quei dispositivi che portano lo stesso segnale in più stanze. In molte case il cavo principale viene diviso verso soggiorno, cucina, camere da letto. A volte con aggiunte fatte negli anni, una dopo l’altra. Ogni divisione, però, si paga: il segnale si distribuisce e può arrivare più basso alle prese finali. È normale. E non significa che il televisore sia difettoso.

Il problema si vede soprattutto dove il segnale di partenza è già al limite. In soggiorno tutto funziona, nella camera più lontana no. Un canale si vede bene su un apparecchio e male su un altro, e così nasce il sospetto che il TV più piccolo o più vecchio abbia qualcosa che non va.

Spesso, invece, la differenza è nel percorso del cavo, nella qualità delle prese o nel numero di derivazioni. Un amplificatore può aiutare, certo. Ma non sempre: se insieme al segnale aumenta anche rumore e disturbi, il risultato può perfino peggiorare.

Riflessioni e interferenze mobili: i disturbi invisibili che mettono in crisi il digitale terrestre

Ci sono poi le riflessioni del segnale, più difficili da capire a occhio nudo. Non dipendono solo dalla distanza dal ripetitore. Il segnale televisivo può arrivare all’antenna in modo diretto, ma anche dopo essere rimbalzato su palazzi, colline, gru, capannoni o superfici metalliche. Queste copie in ritardo si sommano al segnale principale e il ricevitore fatica a distinguerle. Il risultato è ingannevole: intensità magari discreta, ma qualità instabile.

A complicare le cose ci sono anche le interferenze delle reti mobili, che in alcuni casi possono disturbare le bande vicine a quelle usate dal digitale terrestre. Qui un filtro dedicato, montato nel punto giusto dell’impianto, può servire più di un amplificatore aggiunto senza misure. La diagnosi vera passa da un controllo con gli strumenti: livello, qualità, margine di rumore, stato dell’antenna e dei collegamenti. Prima di cambiare televisore, insomma, conviene guardare dove il segnale nasce, passa e si perde.