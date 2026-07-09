Un esperto del settore automobilistico sfata il mito: "Credo che questa sia ancora l'opzione migliore se si acquista un'auto usata"

Un esperto ha riaperto il dibattito su diesel, benzina, ibrido ed elettrico. E lo ha fatto con una posizione molto chiara: nel mercato delle auto usate, il motore diesel può essere ancora “l’opzione migliore” per molti automobilisti.

Soprattutto per chi cerca un’auto solida, dai consumi contenuti e già svalutata. Il tema torna d’attualità nel 2026, mentre le restrizioni ambientali e le nuove regole sulla circolazione spingono tanti acquirenti a scartare il gasolio quasi in automatico. Ma, secondo chi vende auto ogni giorno, la partita è meno scontata di così.

Perché il diesel resta competitivo nel mercato dell’usato

Nel mercato delle auto di seconda mano, il diesel pesa ancora più di quanto si pensi. Alla domanda se nel 2026 abbia senso comprare un’auto a gasolio, l’esperto di Conficars ha risposto senza troppi giri di parole: “Credo che il diesel sia ancora la migliore opzione se si acquista un’auto usata”. Una frase forte, certo. Ma non detta a caso. Negli ultimi anni molti automobilisti hanno iniziato a guardare con sospetto i motori diesel, soprattutto per i divieti nei centri urbani e per le politiche sulle emissioni.

Risultato: diversi modelli hanno perso appeal e sono scesi di prezzo. Ed è proprio lì che, secondo il concessionario, si apre lo spazio per l’affare: auto ancora valide, spesso ben accessoriate, oggi si trovano a cifre più basse rispetto a pochi anni fa. Non vale per tutti, però. Chi fa pochi chilometri, gira quasi solo in centro o vive in una città con blocchi frequenti deve pensarci bene. Per chi viaggia molto, invece, il diesel usato resta una scelta concreta. Altro che fuori gioco.

Consumi, chilometraggi e dotazioni: i vantaggi economici reali

Il primo punto a favore del diesel resta quello dei consumi ridotti, soprattutto fuori città e in autostrada. A parità di categoria, un’auto a gasolio percorre spesso più chilometri con un litro rispetto a molte benzina. Non sempre, perché contano modello, manutenzione e stile di guida. Ma spesso sì, e alla fine il conto si vede. C’è poi la questione della meccanica. Molti diesel sono nati per fare chilometraggi elevati, con motori robusti e tanta coppia ai bassi regimi.

Nell’usato può essere un vantaggio importante, a patto di controllare bene la vettura: tagliandi, distribuzione, filtro antiparticolato, turbina, frizione e interventi fatti nel tempo non sono dettagli da poco. “Conta lo stato dell’auto, non solo l’anno”, ha spiegato l’esperto, smontando un altro luogo comune. Poi c’è la svalutazione. Molti diesel hanno già perso una buona parte del loro valore proprio perché oggi una fetta di acquirenti li considera meno appetibili. Chi compra ora, quindi, potrebbe perdere meno al momento della rivendita rispetto a chi punta su modelli nuovi o su tecnologie ancora molto ballerine nei prezzi. È un ragionamento pratico. Da fare con la calcolatrice in mano.

Restrizioni urbane e normative ambientali: dove il diesel può ancora circolare

Il nodo più delicato resta la circolazione in città. In molte aree urbane europee, comprese diverse città italiane, sono arrivati limiti per i veicoli più inquinanti, soprattutto per i diesel più vecchi. Le regole cambiano da Comune a Comune: classe ambientale, stagione, orari, livelli di smog. Per questo, prima di comprare, controllare la classe Euro non è una formalità, ma un passaggio obbligato. Secondo l’esperto di Conficars, però, dire che un diesel non possa più essere usato “senza problemi” è una semplificazione.

Molte auto a gasolio recenti, in particolare le Euro 6, possono ancora circolare in numerose città, anche se con eccezioni e vincoli locali. Fuori dai grandi centri, poi, le restrizioni pesano molto meno nella vita di tutti i giorni. Chi vive in provincia o percorre soprattutto tangenziali, statali e autostrade ha esigenze diverse da chi entra ogni mattina in una Ztl. La scelta dipende dall’uso reale dell’auto, non dall’etichetta. Un diesel usato può convenire a un pendolare che fa 25mila chilometri l’anno. Molto meno a chi usa l’auto due volte a settimana per andare in centro.

I falsi miti da evitare: età dell’auto, ibridi ed elettriche

Nel suo intervento, l’esperto ha toccato anche altri falsi miti. Il primo riguarda l’età dell’auto. Molti guardano subito l’anno di immatricolazione, ma un’auto più recente non è per forza migliore di una più vecchia tenuta bene. Contano di più la manutenzione documentata, l’assenza di incidenti importanti e lo stato di motore, cambio ed elettronica. Poi ci sono gli ibridi.

Non tutti fanno consumare poco allo stesso modo. Un microibrido, ha spiegato il professionista, può consumare più di una buona benzina tradizionale. Un ibrido plug-in, invece, dà il meglio quando viene ricaricato e usato in elettrico, ma può diventare più assetato se viaggia spesso con la batteria scarica. “Quando va solo a benzina, consuma molto”, ha ammesso l’esperto, riferendosi ai casi in cui il peso della batteria non viene compensato dall’uso elettrico.

Infine, le auto elettriche. Secondo Conficars, non è detto che si svalutino meno delle auto a combustione: il prezzo d’acquisto resta alto per molti e l’usato è ancora frenato da autonomia, tempi di ricarica e presenza delle colonnine. “La maggior parte delle persone vuole ancora comprare un’auto a combustione”, ha confidato l’esperto. Una fotografia che può cambiare da mercato a mercato, ma che ricorda un punto semplice: nell’usato non vince la tecnologia più raccontata. Vince quella che risponde meglio alle esigenze di chi compra.