Un hard disk esterno da 2TB più economico di questo non lo troverete mai (32€)

Errore di prezzo per questo hard disk? Chi lo sa: di certo un super performante disco rigido esterno portatile da 2TB a questo prezzo è davvero un affarone. Lo trovi infatti al momento su Amazon seguendo questo link ad appena 32€ con le spedizioni rapide e gratuite. Funziona con porte USB 2.0 ed è compatibile con PC, Mac, Desktop, Laptop, MacBook, Chromebook.

Hard disk da 2TB, PREZZONE Amazon

I file di grandi dimensioni e le elevate quantità di contenuti richiedono prestazioni superiori. Con questo hard disk esterno puoi dire ciao a questi problemi. Ti mette infatti a disposizione il giusto quantitativo di spazio che ti serve. Con l’hard disk puoi inoltre collegarti al tuo vecchio hardware grazie alla compatibilità con la porta USB 3.1. Gli hard disk come questo sono ideali per archiviare file musicali, filmati e immagini. Questi dispositivi sono alimentati tramite USB e possono essere utilizzati con un unico cavo USB collegato a un PC o notebook.

Questo hard disk è lo strumento ideale per le tue operazioni di backup, garantendo piena compatibilità con porte USB 2.0, come scritto prima. Grazie a questo dispositivo sei tranquillo anche per la conservazione di file e documenti. Semplice utilizzo di tipo plug-and-play è pronto all’uso in un attimo, specie con Microsoft Windows, e non necessita di alcuna installazione software. È sufficiente che trascini i file selezionati in maniera intuitiva dal PC o dal notebook.

Puoi comunque portarlo sempre con te, tanto è piccolo e leggero. La struttura compatta e sottile in metallo, e la parte superiore piana lo rendono un disco rigido comodo da trasportare e riporre in qualsiasi tasca o borsa. Inoltre è costruito con materiale solido e resistente a urti, vibrazioni e cadute da altezze fino a due metri. Insomma, questo super performante hard disk portatile da 2TB non puoi lasciartelo scappare tanto è utile e vantaggioso. Vai su Amazon e fallo tuo a un ottimo prezzo cioè a 32€. Con le spedizioni rapide e gratuite.

