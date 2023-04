Un LG OLED 48 pollici scontato di 670 è la bomba della settimana!

LG OLED48C24LA Smart TV 4K 48″ con uno sconto di ben 670 euro è l’offerta migliore della settimana, anzi no del mese, anzi esageriamo… di tutto l’anno!

Conosciamo tutti i pannelli Oled LG, sono a tutti gli effetti i migliori TV sul mercato, famosi per i neri profondissimi, cosa questa che li eleva sopra tutte le altre marche concorrenti. Chi cerca quindi una TV capace di sparare a schermo immagini che non hanno nulla da invidiare rispetto a quelle che siamo abituati a vedere in un buon cinema, dove i colori sono tutti a loro posto sa esattamente cosa fare! Inutile dire che facendo l’ordine ora domani sarete già col telecomando in mano grazie alla spedizioni rapide di Amazon Prime.

LG OLED48C24LA: qualità senza compromessi

Esatto sì, LG OLED vuol dire il top del top, proprio senza compromessi. E non solo nella qualità del pannello, ma anche in tutte le componenti della TV. Si parte da cornici super sottili, solo 7mm (2mm in meno rispetto al modello precedente), un vero record. Anche la base argentata è più piccola, con un design davvero accattivante e moderno.

Dove LG OLED48C24LA Smart TV 4K 48″ vince su tutta la linea è nella gestione dei colori. Il contrasto è virtualmente infinito grazie ai pixel auto-emissivi. Il nero è assoluto, ciò vuol dire che la TV può senza problemi mostrare contemporaneamente ad esempio i puntini luminosissimi di un cielo stellato senza che queste microscopiche fonti di luce generino su schermo antiestetici aloni bianchi che rovinano la nostra visione.

Il pannello supporta l’HDR ovviamente, è anche un 20% più luminoso dell’equivalente modello passato grazie alle elettroniche, alle ottimizzazioni degli algoritmi e ovviamente gli interventi del Dolby Vision with Precision Detail.

A livello di prestazioni troviamo un Alpha 9 di quinta generazione, il processore top di gamma che garantisce immagini sempre fluide e mai affette da ghosting, lavorando ad una frequenza di aggiornamento di 120hz con un tempo di risposta di soli 0,2 ms. Una TV perfetta quindi anche per i giocatori più esigenti.

LG OLED48C24LA Smart TV 4K 48″ sarebbe un TV da comprare anche a prezzo pieno, se poi lo possiamo acquistare da Amazon con un sontuoso sconto del 39% per un taglio netto di 670 euro è a conti fatti un’offerta incredibile. Corrette ad acquistarla!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.