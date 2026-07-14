Un meccanico avverte: "Un errore che commettiamo tutti è quello di salire in auto, accendere l'aria condizionata e chiudere le portiere"

Un meccanico spagnolo, Juan José Ebenezer, ha messo in guardia gli automobilisti con un video pubblicato il 10 luglio sui social: in estate, soprattutto dopo aver lasciato l’auto sotto il sole, salire in macchina, accendere subito l’aria condizionata e chiudere le portiere non è una buona idea. L’abitacolo, ormai rovente, trattiene calore e odori che arrivano da plastiche, colle e rivestimenti interni.

Perché l’abitacolo rovente può rilasciare sostanze irritanti

La scena è fin troppo comune: auto ferma per ore al sole, volante bollente, sedili che scottano, aria irrespirabile appena si apre la portiera. In queste condizioni, ha spiegato Juan José Ebenezer su TikTok, la temperatura interna può salire molto oltre quella esterna e arrivare anche intorno ai 60 gradi nelle ore più calde. “Una cosa che fate tutti male è salire in auto, mettere l’aria condizionata e chiudere le porte”, ha detto il meccanico, riferendosi a un gesto che molti fanno senza pensarci.

Il punto è semplice: quando l’abitacolo è così caldo, materiali come plastiche, colle, rivestimenti e componenti sintetici possono liberare odori e sostanze irritanti, avvertibili soprattutto nei primi minuti dopo l’accensione del climatizzatore. Non si parla, sulla base delle informazioni disponibili, di un pericolo immediato o di una diagnosi sanitaria certa. È però una questione concreta: respirare aria ferma, calda e carica di odori può dare fastidio a conducente e passeggeri, in particolare a bambini, anziani e persone più sensibili.

La procedura corretta: porte aperte, finestrini giù e aria accesa

Il consiglio del meccanico richiede meno di un minuto: prima di chiudersi dentro l’auto, meglio aprire le portiere, abbassare i finestrini e far uscire l’aria calda rimasta intrappolata nell’abitacolo. Solo dopo questa prima “sfiatata” ha senso accendere l’aria condizionata dell’auto, lasciando ancora per qualche istante i vetri abbassati. “Non dovremmo inalare quell’aria”, ha spiegato Ebenezer, invitando a far entrare aria nuova prima di partire.

In pratica: si apre l’auto, si aspetta qualche secondo, si accende il motore, si avvia il climatizzatore e si lascia che il flusso spinga fuori il caldo. Poi si chiudono i finestrini. Una sequenza banale, certo, ma spesso saltata. Ed è anche in linea con le indicazioni generali di molti tecnici: un abitacolo già ventilato si raffredda prima e costringe meno il climatizzatore a lavorare contro una massa d’aria bollente. Risultato: si respira meglio, si entra con meno disagio e si parte con più calma.

Gli errori estivi che riducono efficacia e igiene del climatizzatore

L’errore, però, non è solo chiudere subito le portiere. D’estate molti automobilisti mettono l’aria condizionata al massimo, puntano le bocchette dritte sul viso e si dimenticano della manutenzione del filtro abitacolo. Abitudini piccole, ma non senza conseguenze su resa, consumi e qualità dell’aria dentro l’auto. Un filtro antipolline sporco, per esempio, può ridurre il flusso d’aria e favorire cattivi odori appena si accende l’impianto.

Se dal climatizzatore arriva odore di umido o di muffa, la causa può essere la condensa accumulata nei condotti o sull’evaporatore. In questi casi, secondo le indicazioni diffuse dalle officine, è meglio far controllare l’impianto invece di limitarsi a coprire l’odore con un deodorante. C’è anche un aspetto legato alla guida: entrare in un’auto rovente e partire subito, magari nel traffico o in autostrada, può aumentare distrazione e stanchezza. Nei giorni di caldo intenso, quindi, la soluzione più sensata resta la più semplice: parcheggiare all’ombra quando si può, usare il parasole, ventilare l’abitacolo e accendere il climatizzatore con gradualità. Pochi gesti, ma fatti nell’ordine giusto.