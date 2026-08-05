Un meccanico mostra ai proprietari come trovare lo schermo segreto dell'auto

Nel filmato mostra come entrare in una schermata nascosta di diagnosi presente su diversi modelli recenti. Una funzione pensata per le officine, utile a scovare problemi del sistema multimediale. Non, però, per essere usata tutti i giorni dai proprietari.

Nei video finiti sui social, Cam spiega che sui vecchi sistemi infotainment Toyota la procedura era diversa: bisognava tenere premuto il pulsante audio e, intanto, azionare più volte i fari. Sulle auto più recenti, invece, si passa dal display centrale.

Il percorso è questo: si accende il sistema, si entra nel menu Display e si spegne lo schermo. A quel punto, con il pannello ormai nero, bisogna eseguire una serie di passaggi con il dito, da un bordo all’altro del touchscreen.

Nel primo tentativo mostrato dal tecnico non succede nulla. Nessuna schermata, nessun segnale. Su un secondo veicolo Toyota, però, il sistema risponde: a ogni gesto fatto nel modo giusto arriva un breve “beep”, fino all’apertura del menu diagnostico nascosto. Proprio questo andamento un po’ incerto — una volta funziona, una volta no — ha acceso la curiosità di molti proprietari, che hanno provato a rifare la sequenza nel garage di casa o nel parcheggio dell’ufficio.

Che cosa mostra davvero il menu diagnostico di bordo

La schermata non serve a sbloccare prestazioni nascoste, né ad aggiungere comandi di comfort tenuti segreti. Il menu diagnostico Toyota mostra soprattutto lo stato dei componenti collegati al sistema multimediale: touchscreen, microfono, telecamera posteriore, sensori, dati di produzione, informazioni di servizio e altri parametri utili durante un controllo tecnico.

Un tecnico interagisce con il display dell’infotainment in officina, richiamando l’idea del menu diagnostico nascosto citato nell’articolo.

In officina, una pagina del genere può aiutare a capire se un guasto arriva dal display, da un collegamento, da un modulo software o da un componente esterno. Cam lo dice chiaramente nel video: è uno strumento di diagnosi, non un menu per personalizzare l’auto. Per un tecnico preparato, quei dati sono indizi. Per un utente comune, invece, spesso restano sigle e numeri poco comprensibili. Ed è lì che nasce il problema: vedere una voce modificabile e pensare che non possa fare danni.

Perché l’accesso non riesce sempre: errori comuni e limiti tecnici

Nei commenti sotto al video, proprietari e addetti delle concessionarie raccontano una situazione meno semplice di quanto sembri. Alcuni utenti Toyota dicono di essere riusciti ad aprire il menu nascosto dell’infotainment in pochi secondi. Altri, invece, raccontano di aver provato per minuti senza ottenere nulla, pur seguendo la sequenza indicata. “Devi fare lo swipe fino al bordo”, suggerisce un commentatore. Un altro precisa che l’audio deve essere spento, non solo messo in muto.

Ci sono anche limiti tecnici legati al momento in cui si prova ad accedere. Secondo alcuni tecnici intervenuti nella discussione, la procedura può non funzionare se all’auto sono collegati certi strumenti diagnostici usati in concessionaria. Conta anche il modo in cui si muove il dito sullo schermo: gesti troppo corti, o poco decisi, possono non essere letti dal sistema. Dettagli minimi, ma decisivi. Ecco perché a qualcuno la schermata sembra una scorciatoia facile, mentre per altri resta un trucco capriccioso.

Il rischio di modificare impostazioni pensate per i tecnici

Il punto, però, è un altro: quel menu di servizio Toyota non è stato pensato per essere esplorato a caso. Cam lo ha chiarito nel suo intervento: le voci interne servono a personale formato, chiamato a individuare guasti o anomalie del sistema infotainment. Cambiare un’impostazione senza sapere che cosa faccia può alterare parametri del sistema, creare nuovi malfunzionamenti o rendere più difficile una successiva diagnosi in officina.

Per la maggior parte dei proprietari, sapere che esiste una schermata del genere può essere una curiosità utile. Magari da citare quando si porta l’auto in assistenza per un problema al display o alla telecamera. Usarla per tentativi, però, è un’altra cosa. La regola indicata dal tecnico è semplice: guardare, se proprio si sa come entrare, ma non toccare impostazioni sconosciute. Le diagnosi dell’infotainment hanno un linguaggio preciso. E un menu nascosto non è sempre un invito a provare.