Un monitor da gaming top a questo prezzo non si era mai visto! Che sconto per Philips 272E1GAJ

Philips 272E1GAJ è un monitor da gaming che si distingue per la sua ottima qualità visiva e prestazioni velocistiche eccellenti. Con una risoluzione Full HD da 1920×1080 pixel, questo display da 27 pollici manda a schermo immagini nitide e dettagliate, rendendo l’esperienza di gioco esaltante, ma soprattutto ideale per i PRO che vogliono solo il meglio dai propri dispositivi.

Amazon taglia il prezzo di listino di un corposo 19% di sconto, permettendoci di acquistare questo portento di monitor risparmiando quasi 38 euro, facendo calare il prezzo sino a 159,90 euro.

Perfetto per i gamer più esigenti!

Philips 272E1GAJ è dotato di caratteristiche Premium in ogni settore proprio per non deludere i giocatori più esigenti. Il pannello del monitor utilizza la tecnologia VA, che offre un contrasto elevato e un’ampio angolo di visione. Ciò significa che è possibile godere di colori vivaci e neri profondi anche guardando il monitor da angolazioni non proprio centrate. Inoltre, la tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico ampio producendo verdi naturali, rossi vivaci e blu profondi. Ottimo per giocare, ma se volete guardare un film si rimarrà a bocca aperta per quanto il monitor sia davvero di ottima qualità, con tutti i colori al proprio posto che sembrano bucare lo schermo.

Ma la velocità è il vero punto di forza del monitor, è qui che i gamer più appassionati vogliono solo il meglio. Il tempo di risposta è di solo 1 ms, per ridurre al minimo i ritardi e l’effetto ghosting durante il gioco.

Se a questo aggiungiamo la tecnologia AMD FreeSync per abbattere il famigerato tearing e la velocità di aggiornamento a 144 Hz è facile capire come questo Philips 272E1GAJ sial il monitor perfetto per giocare e vedere i film godendo di immagini spettacolari!

Da ultimo, ma non per importanza Philips 272E1GAJ è dotato anche di tecnologie per il comfort visivo, come la tecnologia Flicker-Free, che riduce l’affaticamento degli occhi eliminando il tremolio dello schermo, e la tecnologia LowBlue Mode, che riduce la luce blu emessa dal monitor per proteggere gli occhi dall’affaticamento. Ore e ore di gioco senza fermarsi mai quindi!

Il monitor Philips 272E1GAJ ha tutto, schermo gigante, super velocità, immagini iper-dettagliate e nitide e colori realistici. Gli mancava solo una cosa, un bello sconto per acquistarlo e finalmente è arrivato!

Compratelo ora risparmiando quasi 40 euro e non ve ne pentirete!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.