Un solo dispositivo universale sostituisce tutta la cassetta degli attrezzi: da LIDL ad appena 7 euro

Da Lidl sta per arrivare un piccolo attrezzo che promette di semplificare numerosi lavori domestici, ma prima di acquistarlo conviene conoscerne caratteristiche e limiti.

Il nuovo set Parkside punta sulla praticità e su un prezzo accessibile, con una promozione riservata a chi usa l’app. Tra bussolotto universale e cricchetto, alcune soluzioni possono tornare utili in casa. Ci sono però situazioni in cui le chiavi tradizionali rimangono indispensabili.

Prezzo, arrivo nei negozi e sconto Lidl Plus: il set Parkside scende a 6,99 euro

Il set Parkside con cricchetto e bussolotto universale sarà in vendita da giovedì 16 ottobre a 8,99 euro. Per chi usa l’app Lidl Plus, però, il prezzo cala a 6,99 euro, grazie a uno sconto di 2 euro. Una cifra che lo mette nella categoria degli articoli da prendere al volo, quelli che nei negozi Lidl spesso spariscono in fretta dagli scaffali centrali.

Chi frequenta la catena lo sa: le offerte su utensili e accessori per il fai-da-te hanno quantità limitate e possono cambiare da punto vendita a punto vendita. Il marchio è Parkside, la linea bricolage di Lidl già conosciuta per trapani, levigatrici, avvitatori e attrezzi manuali a prezzi contenuti.

Qui non si parla di una valigetta completa, ma di un accessorio pensato per sostituire diverse chiavi nei lavori più comuni: montare un mobile, sistemare una staffa, stringere un gancio, intervenire su dadi di misure diverse. Insomma, un attrezzo da casa, più che da officina.

Bussolotto universale: come si adatta a dadi, ganci e viti rovinate

Il pezzo centrale del set è il bussolotto universale autoregolabile. Dentro ha piccole aste in acciaio che rientrano quando vengono premute contro il dado, il gancio o la vite, prendendone la forma. In pratica, non bisogna cercare ogni volta la misura precisa: si appoggia il bussolotto, si fa presa e si lavora. Può tornare utile anche con una vite dalla testa irregolare o leggermente rovinata, dove una chiave normale faticherebbe ad agganciarsi bene.

Nel set c’è anche una chiave a cricchetto reversibile, con cambio del senso di rotazione, e un sistema di sgancio rapido per togliere l’accessorio senza forzare. È presente inoltre un adattatore da 1/4 di pollice con ritenzione a sfera, pensato per tenere stabile il collegamento durante l’uso.

Secondo la descrizione del prodotto, la versione con chiavi di serraggio multiple copre diametri indicativi da 10 a 19 millimetri e da 13 a 24 millimetri: misure adatte a tubature leggere, raccordi, mobili in kit e piccoli interventi domestici. Non serve essere esperti. Serve solo un po’ di mano.

Pregi e limiti in casa: quando basta davvero e quando no

Il punto forte del set universale Parkside è la praticità. Un solo accessorio può sostituire molte chiavi fisse o bussole tradizionali, soprattutto nei lavori semplici, quelli che non richiedono grande forza. Può servire per stringere un bullone sotto una sedia, fissare un gancio al muro, sistemare una vite un po’ rovinata o montare una struttura comprata in kit. In casa, dove spesso manca proprio “la misura giusta”, può far risparmiare tempo e spazio.

Il limite, però, resta chiaro: non prende il posto di una cassetta degli attrezzi professionale quando servono serraggi forti o lavori di meccanica pesante. Per dadi bloccati, interventi su auto e moto o pezzi sottoposti a grandi sollecitazioni, le bussole piene in acciaio cromo-vanadio restano più adatte e più resistenti nel tempo.

Questo Parkside è quindi un attrezzo furbo per il bricolage domestico, non una scorciatoia per lavori impegnativi. A meno di 7 euro con Lidl Plus, però, può avere senso per chi vuole tenere nel cassetto una soluzione rapida, economica e pronta all’uso.