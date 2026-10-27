Un solo grado in meno sul termostato ti fa risparmiare quasi 100 euro in bolletta

Una famiglia italiana alle prese con le bollette del riscaldamento può risparmiare, nell’inverno 2026, anche solo abbassando il termostato di un grado.
Una famiglia italiana alle prese con le bollette del riscaldamento può risparmiare, nell’inverno 2026, anche solo abbassando il termostato di un grado.
Valentina Giungati
Pubblicato il 27 ott 2026
Un solo grado in meno sul termostato ti fa risparmiare quasi 100 euro in bolletta

Ma il taglio più pesante, secondo le stime diffuse da Enea e le simulazioni di mercato, può arrivare da un’altra scelta: cambiare tariffa gas. Perché il contratto applicato, spesso, pesa più delle abitudini di casa.

Il numero più semplice da capire è quello del termostato abbassato di un grado. Su una spesa stagionale vicina ai 1.400 euro, il risparmio stimato può arrivare a circa 95 euro. Non poco, soprattutto nelle abitazioni dove il riscaldamento resta acceso molte ore al giorno. Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ricorda da tempo che ogni grado in meno può ridurre i consumi tra il 5 e il 10%, in base alla casa e al tipo di impianto.

Il confronto cambia, però, quando si guarda alla tariffa gas. Nelle simulazioni citate sul mercato di ottobre 2026, passare da un’offerta meno conveniente a una tariffa fissa più competitiva può portare fino a 157 euro di risparmio nella stagione. In pratica, 62 euro in più rispetto al solo grado in meno. Il motivo è semplice: il prezzo dell’energia resta una voce decisiva. Anche una casa ben regolata finisce per pagare di più se il contratto di partenza è caro.

Perché la spesa invernale può andare da 1.016 a 1.400 euro

La distanza tra 1.016 euro e quasi 1.400 euro dipende da consumi, prezzo del gas e durata della stagione di riscaldamento. La stima da 1.016 euro, elaborata nell’ottobre 2026 da Facile.it, prende come riferimento 646 standard metri cubi di gas e un costo complessivo di 1,57 euro per Smc, comprese quota fissa e altre voci della bolletta. Rispetto all’anno precedente, a parità di consumi, l’aumento indicato è del 26%.

Mano che regola la valvola termostatica di un radiatore, con bolletta e occhiali su un tavolo sullo sfondo
Regolare le valvole dei radiatori e confrontare la bolletta: due azioni chiave per ridurre i costi del riscaldamento domestico.

Poi, però, c’è la vita reale. La spesa cambia da casa a casa. Pesano la zona climatica, l’isolamento dell’edificio, gli infissi, le ore di accensione, la presenza di una caldaia vecchia o di un impianto più efficiente. Un appartamento esposto a sud, in un condominio ben isolato, non consuma come una villetta indipendente in collina, con muri freddi e termosifoni accesi dalla mattina. È lì che la media smette di essere un numero astratto e diventa la bolletta di una famiglia.

Offerta gas, cosa guardare davvero: prezzo, quota fissa e blocco

Per capire se conviene cambiare contratto non basta leggere il prezzo del gas al metro cubo messo in evidenza nella proposta commerciale. Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, invita a controllare tutte le voci della bolletta gas: prezzo della materia prima, quota fissa annuale, durata del prezzo bloccato, condizioni dopo la scadenza e costi non decisi direttamente dal venditore, come trasporto, oneri e imposte.

Il confronto va fatto con la bolletta davanti, partendo dai consumi annui in Smc e mettendo a confronto offerte costruite sullo stesso profilo. Una quota fissa alta può mangiarsi il vantaggio di un prezzo unitario più basso, soprattutto per chi consuma poco. E una tariffa bloccata per pochi mesi, se poi prevede condizioni peggiori, può essere meno conveniente di quanto sembri. Le associazioni dei consumatori lo ripetono spesso: bisogna guardare il totale, non lo slogan.

Termostato, valvole e dispersioni: le mosse che aiutano a consumare meno

Dopo aver controllato la tariffa gas, resta il capitolo delle abitudini quotidiane. La temperatura consigliata negli ambienti abitati è in genere tra 19 e 20 gradi. Di notte, o durante assenze brevi, si può scendere verso 16-17 gradi, tenendo però conto del comfort e della risposta dell’impianto. Un riscaldamento a pavimento, per esempio, reagisce più lentamente dei radiatori tradizionali: spegnere e riaccendere di continuo non sempre conviene.

Le valvole termostatiche aiutano a regolare il calore stanza per stanza, evitando di riscaldare allo stesso modo il soggiorno e una camera usata poco. Conta anche la posizione del termostato: meglio su una parete interna, lontano da sole diretto, correnti d’aria, tende pesanti e termosifoni. Se mobili o tende coprono i caloriferi, il calore circola peggio e la spesa può aumentare fino al 5%, secondo le stime riportate dagli esperti del settore.

Infine ci sono i gesti più semplici, quelli che spesso si sottovalutano. Arieggiare aprendo le finestre per pochi minuti, invece di lasciarle socchiuse a lungo con il riscaldamento acceso. Abbassare le tapparelle di notte. Controllare guarnizioni e spifferi. Non sostituiscono un buon contratto e non cancellano le dispersioni di un edificio vecchio. Ma aiutano. E nella stagione delle bollette del riscaldamento, anche pochi accorgimenti possono fare la differenza.

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