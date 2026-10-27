Un solo grado in meno sul termostato ti fa risparmiare quasi 100 euro in bolletta

Ma il taglio più pesante, secondo le stime diffuse da Enea e le simulazioni di mercato, può arrivare da un’altra scelta: cambiare tariffa gas. Perché il contratto applicato, spesso, pesa più delle abitudini di casa.

Il numero più semplice da capire è quello del termostato abbassato di un grado. Su una spesa stagionale vicina ai 1.400 euro, il risparmio stimato può arrivare a circa 95 euro. Non poco, soprattutto nelle abitazioni dove il riscaldamento resta acceso molte ore al giorno. Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ricorda da tempo che ogni grado in meno può ridurre i consumi tra il 5 e il 10%, in base alla casa e al tipo di impianto.

Il confronto cambia, però, quando si guarda alla tariffa gas. Nelle simulazioni citate sul mercato di ottobre 2026, passare da un’offerta meno conveniente a una tariffa fissa più competitiva può portare fino a 157 euro di risparmio nella stagione. In pratica, 62 euro in più rispetto al solo grado in meno. Il motivo è semplice: il prezzo dell’energia resta una voce decisiva. Anche una casa ben regolata finisce per pagare di più se il contratto di partenza è caro.

Perché la spesa invernale può andare da 1.016 a 1.400 euro

La distanza tra 1.016 euro e quasi 1.400 euro dipende da consumi, prezzo del gas e durata della stagione di riscaldamento. La stima da 1.016 euro, elaborata nell’ottobre 2026 da Facile.it, prende come riferimento 646 standard metri cubi di gas e un costo complessivo di 1,57 euro per Smc, comprese quota fissa e altre voci della bolletta. Rispetto all’anno precedente, a parità di consumi, l’aumento indicato è del 26%.

Regolare le valvole dei radiatori e confrontare la bolletta: due azioni chiave per ridurre i costi del riscaldamento domestico.

Poi, però, c’è la vita reale. La spesa cambia da casa a casa. Pesano la zona climatica, l’isolamento dell’edificio, gli infissi, le ore di accensione, la presenza di una caldaia vecchia o di un impianto più efficiente. Un appartamento esposto a sud, in un condominio ben isolato, non consuma come una villetta indipendente in collina, con muri freddi e termosifoni accesi dalla mattina. È lì che la media smette di essere un numero astratto e diventa la bolletta di una famiglia.

Offerta gas, cosa guardare davvero: prezzo, quota fissa e blocco

Per capire se conviene cambiare contratto non basta leggere il prezzo del gas al metro cubo messo in evidenza nella proposta commerciale. Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, invita a controllare tutte le voci della bolletta gas: prezzo della materia prima, quota fissa annuale, durata del prezzo bloccato, condizioni dopo la scadenza e costi non decisi direttamente dal venditore, come trasporto, oneri e imposte.

Il confronto va fatto con la bolletta davanti, partendo dai consumi annui in Smc e mettendo a confronto offerte costruite sullo stesso profilo. Una quota fissa alta può mangiarsi il vantaggio di un prezzo unitario più basso, soprattutto per chi consuma poco. E una tariffa bloccata per pochi mesi, se poi prevede condizioni peggiori, può essere meno conveniente di quanto sembri. Le associazioni dei consumatori lo ripetono spesso: bisogna guardare il totale, non lo slogan.

Termostato, valvole e dispersioni: le mosse che aiutano a consumare meno

Dopo aver controllato la tariffa gas, resta il capitolo delle abitudini quotidiane. La temperatura consigliata negli ambienti abitati è in genere tra 19 e 20 gradi. Di notte, o durante assenze brevi, si può scendere verso 16-17 gradi, tenendo però conto del comfort e della risposta dell’impianto. Un riscaldamento a pavimento, per esempio, reagisce più lentamente dei radiatori tradizionali: spegnere e riaccendere di continuo non sempre conviene.

Le valvole termostatiche aiutano a regolare il calore stanza per stanza, evitando di riscaldare allo stesso modo il soggiorno e una camera usata poco. Conta anche la posizione del termostato: meglio su una parete interna, lontano da sole diretto, correnti d’aria, tende pesanti e termosifoni. Se mobili o tende coprono i caloriferi, il calore circola peggio e la spesa può aumentare fino al 5%, secondo le stime riportate dagli esperti del settore.

Infine ci sono i gesti più semplici, quelli che spesso si sottovalutano. Arieggiare aprendo le finestre per pochi minuti, invece di lasciarle socchiuse a lungo con il riscaldamento acceso. Abbassare le tapparelle di notte. Controllare guarnizioni e spifferi. Non sostituiscono un buon contratto e non cancellano le dispersioni di un edificio vecchio. Ma aiutano. E nella stagione delle bollette del riscaldamento, anche pochi accorgimenti possono fare la differenza.