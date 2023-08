Una tastiera ma anche un mouse: Logitech K400 Plus straordinaria (-48%)

Goditi il relax e naviga comodamente dal divano o dal letto con la fantastica Logitech K400 Plus, perfetta per ogni tua esigenza. Praticamente sia una tastiera wireless che mouse grazie al trackpad integrato. Un 2 in 1 di cui non fare a meno.

Tastiera e mouse in un unico dispositivo grazie a Logitech K400 Plus

Quante volte ti viene voglia di rilassarti al computer dopo una lunga giornata, ma proprio non hai voglia di stare sulla sedia. Il letto e il divano sono di certo una scelta molto più invitante ma scomoda dal momento che mouse e tastiera non praticamente impossibili da usare così. Ecco perché la Logitech K400 Plus è la scelta perfetta per te. Come puoi intuire dal nome, non solo ha solo in mano tutto quello di cui hai bisogno, ma anche la comodità di non aver l’ingombro dei cavi.

Questa tastiera senza fili di Logitech è dotata di un design elegante e moderno con il massimo comfort e la massima praticità. La tastiera è realizzata con materiali di alta qualità per garantirne la durata nel tempo. Inoltre, la tecnologia wireless avanzata ti consente di goderti una connessione stabile e affidabile fino a 10 metri di distanza. L’installazione è semplicissima, basta collegare il ricevitore USB alla porta del computer e la tastiera si connetterà automaticamente.

Per quanto riguarda l’autonomia, le due pile AA con cui ti viene fornita garantiscono un uso fino a 18 mesi. Non avere dubbi in merito, una volta che la proverai rimarrai veramente soddisfatto di questo tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.