Una TV 8K a oltre metà prezzo è possibile? Si, solo su Amazon!

Volete far morire di invidia amici e parenti in visita? Abbiamo il modo migliore per farlo, comprare SAMSUNG TV Neo QLED 8K QN700B! Una TV 8K, si avete letto bene, 8K davvero spettacolare! Ma la cosa più spettacolare è il prezzo, che Amazon taglia di un incredibile, anzi di un pazzesco 57%, un vero colpo di accetta al prezzo di listino che tramortito cade a terra fermandosi a 940 euro, per un risparmio netto di ben 1259 euro!

Un’offerta di quelle irripetibili, un TV 8K che farà morire d’invidia tutti coloro che la guarderanno. Sapete cosa fare, mettetela nel carrello ora e domani la starete già guardando belli comodi dal divano di casa!

8K spettacolari!

SAMSUNG TV Neo QLED 8K QN700B ha un display che ci stupisce grazie alle tecnologie Quantum Dot e Mini LED, le quali controllano con precisione la luce emessa dalla retroilluminazione Full LED Array con local dimming. Il risultato è un contrasto eccezionale, con neri profondi e bianchi brillanti, e una resa cromatica fedele e ricca di sfumature.

SAMSUNG TV Neo QLED 8K QN700B vanta una risoluzione di 33 milioni di pixel, quattro volte superiore alla qualità 4K, che vi farà ammirare ogni più piccolo dettaglio delle immagini. Grazie al Processore Neural Quantum 8K Lite, dotato di intelligenza artificiale, il TV è in grado di ottimizzare la qualità delle sorgenti a risoluzione inferiore, adattandole allo schermo 8K. Inoltre, il TV supporta il formato HDR10+, che regola dinamicamente colori e contrasto di ogni scena, garantendo una luminosità elevata e una fedeltà all’originale.

SAMSUNG TV Neo QLED 8K QN700B non è solo un TV da ammirare, ma anche da ascoltare. Infatti, è dotato di un sistema audio composto da quattro altoparlanti e due subwoofer, che supportano il Dolby Atmos e la tecnologia OTS Lite, per creare un effetto surround coinvolgente, seguendo il movimento degli oggetti sullo schermo. Inoltre, la TV, per non farsi mancare nulla, è in grado di adattare il volume e la qualità del suono in base al rumore ambientale e al tipo di contenuto!

Da ultimo, ma non per importanza, SAMSUNG TV Neo QLED 8K QN700B è anche un TV pensato per i gamer, grazie alla modalità FreeSync Premium Pro, che assicura una fluidità delle immagini e una riduzione del ritardo di input.

Che TV da sballo e che super sconto Amazon ci propone! Un super risparmio maxi di quelli che capitano una volta nelle vita (MENO 1259 EURO!) ci permette di portarci a casa una super TV Samsung 8K! Acquistatela ora e avrete la fila di amici davanti casa per vederla!

