Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri Remastered, due capolavori ad un prezzo ridicolo!

Con Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri Fine di un Ladro e L’Eredità Perduta debuttano su PS5 con una Remaster che li rende ancora più belli offrendo ai giocatori l’opportunità di rivivere le avventure di Nathan Drake in un modo completamente rinnovato e migliorato. Il prezzo? Ridicolo! Solo 19,97 euro grazie al maxi sconto del 61% Amazon! Se vi mettete per la prima volta nei panni di Nathan Drake vi divertirete come matti… se lo avete già fatto continuerete a farlo con questa Remaster PS5!

Tanto divertimento!

I due giochi presenti in questa Raccolta Remaster non hanno perso nulla del loro smalto e soprattutto Fine di un ladro rappresenta un vero e proprio capolavoro che è a tutti gli effetti la pietra di paragone per tutti i giochi di avventura, dove ogni singolo passaggio va a segno, dove gameplay e narrazione vanno a braccetto insieme in modo perfetto.

Su PlayStation 5 possiamo godere di tutta una serie di miglioramenti che esaltano le caratteristiche insite nei due giochi:

il feedback aptico del pad DualSense permette di sentire la tensione della corda del rampino grazie ai grilletti adattivi dinamici o di sentire davvero le vibrazioni delle esplosioni e dei colpi da arma da fuoco.

Caricamenti rapidi: è possibile riprendere l’avventura in un lampo grazie ai tempi di caricamento quasi istantanei dell’unità SSD ad altissima velocità.

Audio 3D che ci immerge nel gioco come mai prima.

Modalità Fedeltà: è possibile impostare la risoluzione 4K nativa con un framerate a 30 FPS.

Modalità Prestazioni: è possibile giocare in modo estremamente fluido con un framerate a 60 FPS.

Modalità Prestazioni+: è possibile giocare al massimo delle prestazioni con un framerate a 120FPS e una risoluzione 1080p.

Se non lo avete giocato questo è il momento giusto per entrare nel mondo di Nathan Drake con Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri , all’insegna dei miglioramenti tecnici e grafici di PS5 e di un prezzo davvero ridicolo! INSTABUY!

