Under 36, se l'ISEE è basso sarà lo Stato italiano a fare da garante

La misura passa dal Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, gestito da Consap per conto del Ministero dell’Economia, e può coprire fino all’80% della quota capitale. Vale per chi ha un ISEE non superiore a 40.000 euro e non dispone di garanzie sufficienti per presentarsi in banca con più forza.

Il Fondo Prima Casa è rivolto a chi compra l’abitazione principale. Per gli under 36, la garanzia pubblica può arrivare fino all’80% della quota capitale del mutuo. L’età conta al momento della domanda: il richiedente deve avere meno di 36 anni. L’ISEE, invece, non deve superare i 40.000 euro annui per ottenere la copertura rafforzata. Ma questi due requisiti, da soli, non bastano.

Il mutuo deve servire per acquistare la prima abitazione, non una seconda casa. Inoltre l’importo richiesto deve superare l’80% del prezzo dell’immobile, considerando anche gli oneri accessori. Il tetto massimo ammesso dal Fondo è di 250.000 euro. Alla data della domanda, poi, non si devono possedere altri immobili a uso abitativo, nemmeno all’estero, salvo le eccezioni previste dalla legge, come alcuni casi di successione.

Sono esclusi gli immobili di lusso: categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quindi abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi di pregio artistico o architettonico. Sono invece ammessi, secondo le indicazioni di Consap, i mutui per acquisto con lavori di ristrutturazione e miglioramento dell’efficienza energetica. Non rientra, invece, la sola ristrutturazione di una casa già di proprietà.

Garanzia Consap, cosa copre davvero e cosa no

La garanzia Consap non è un bonus e non è un contributo a fondo perduto. Lo Stato non paga una parte della casa al posto dell’acquirente. È un punto importante, perché l’equivoco è frequente. La copertura fino all’80% riguarda la quota capitale del finanziamento e serve a ridurre il rischio per la banca. In questo modo può diventare più semplice ottenere credito, soprattutto per chi ha pochi risparmi o un contratto di lavoro non particolarmente forte.

Consulenza in banca per un mutuo prima casa: coppia under 36 esamina i documenti con un consulente e le chiavi sul tavolo.

Un esempio chiarisce meglio il meccanismo. Un trentenne che compra un appartamento da 150.000 euro e chiede un mutuo da 135.000 euro, cioè il 90% del prezzo, può fare domanda per la garanzia pubblica se ha un ISEE sotto i 40.000 euro e rispetta tutti gli altri requisiti. Lo Stato, però, non versa 120.000 euro al compratore e non “regala” una quota dell’immobile. Fa da garante nei confronti della banca.

L’istituto di credito mantiene comunque l’ultima parola. Come chiariscono le indicazioni operative di Consap, “l’ammissione al Fondo non comporta l’approvazione automatica del mutuo”. In pratica, la banca valuta comunque reddito, stabilità del lavoro, rapporto tra rata e stipendio e valore dell’immobile. Solo dopo questa verifica la garanzia statale può pesare davvero sulla decisione finale.

Domanda in banca, tempi e documenti da preparare

La domanda non si presenta al Ministero dell’Economia né direttamente a Consap. Va fatta alla banca o all’intermediario finanziario che aderisce al Fondo di Garanzia Prima Casa. Il primo passo, quindi, è controllare che l’istituto scelto partecipi alla misura. L’elenco aggiornato e i moduli sono disponibili sul sito ufficiale di Consap. In filiale, di solito, la richiesta viene avviata insieme alla pratica di mutuo.

Servono i documenti personali, quelli sul reddito, la dichiarazione ISEE, le informazioni sull’immobile e il modulo per l’accesso alla garanzia pubblica. Secondo la procedura indicata da Consap, dopo l’invio della domanda da parte della banca l’esito arriva entro un massimo di 20 giorni. Attenzione, però: resta comunque la valutazione finale dell’istituto di credito.

È proprio in questa fase che possono arrivare richieste di integrazione. Una busta paga aggiornata, il preliminare di compravendita, chiarimenti su eventuali altri immobili o sulla composizione del nucleo familiare. “Ci hanno chiesto l’ISEE corrente e il contratto di lavoro aggiornato”, raccontano spesso i richiedenti nelle pratiche più recenti. Non è nulla di strano: la banca deve capire se la rata sarà sostenibile nel tempo, non solo verificare la presenza della garanzia statale.

Proroga al 2027, limiti e rischi da non sottovalutare

La misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027. La Legge di Bilancio 2025 ha previsto nuove risorse per il Fondo, con 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Per gli under 36 con redditi contenuti resta quindi una possibilità concreta, soprattutto in un mercato in cui l’anticipo richiesto dalle banche pesa ancora molto sui bilanci familiari. Ma non è una copertura totale.

Se il mutuatario smette di pagare le rate e la banca avvia le procedure previste, il Fondo può versare all’istituto le somme dovute entro i limiti della garanzia concessa. Dopo l’intervento, però, lo Stato può rivalersi sul debitore per recuperare quanto pagato. In sostanza, chi compra casa resta responsabile dell’intero debito del mutuo.

Per chi supera la soglia dei 40.000 euro di ISEE, la garanzia rafforzata all’80% non è prevista. Può però restare l’accesso alla garanzia ordinaria, pari al 50% della quota capitale, se ci sono le condizioni richieste. La differenza è importante: una cosa è entrare nel Fondo Prima Casa, un’altra è ottenere la copertura maggiorata. Prima di firmare, quindi, meglio fare bene i conti: rata, notaio, imposte, condominio e margine per gli imprevisti. La garanzia può aiutare ad arrivare al mutuo. Non sostituisce la capacità di pagarlo.