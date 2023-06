Un'ESTATE al mare: 10 gadget PAZZESCHI e indispensabili da portare in spiaggia

Ogni volta che stai per andare al mare non sai cosa mettere nella borsa? A parte le chiavi, lo smartphone e magari il tablet ti dimentichi di tutto il resto? Nessun problema, ci pensiamo noi a darti qualche consiglio e magari a ispirarti per l’acquisto di qualche nuovo gadget col quale stupire i vostri amici e divertirvi, sia che vogliate semplicemente rilassarvi, sia che vogliate invece dedicarvi ad attività più movimentate, come lo sport.

Un’ESTATE al mare con Amazon

Prima di iniziare vi ricordiamo solo che ogni prodotto presente in questa lista si trova su Amazon, e gode delle spedizioni gratuite offerte da Prime o dal venditore. Inoltre vi segnaliamo che questo è solo la prima parte di uno speciale formato da due articoli sul tema: la seconda porzione verrà pubblicata domani mattina.

Ombrellone con pannello solare, 24 LED e USB incorporati

Questo incredibile ombrellone è in realtà più adatto per un giardino, ma nessuno o niente vieta di utilizzarlo anche al mare. Grande 2.7 x 2.7 ø altezza 230 cm include un comodo pannello solare per alimentare autonomamente le luci al LED posizionate sulle braccia e l’uscita USB che si trova invece nel palo centrale che sorregge la struttura e che è utilissima per la ricarica dei vostri dispositivi. Insomma, un oggetto davvero particolare che di certo non passa inosservato e che può rivelarsi addirittura utile anche per altre funzioni.

Lampada al LED per ombrellone con altoparlante bluetooth

Se la radio e l’altoparlante classico non vi bastano, potete sempre optare per questo curiosissimo aggeggio. Non c’è bisogno di strumenti aggiuntivi, facile da fissare al tuo ombrellone con il robusto morsetto auto regolabile integrato, può essere appeso ovunque usando i due ganci, montato su palo, ecc. Poi premendo l’interruttore laterale regoli la luminosità e il colore della lampada in base alle tue esigenze e avvii l’altoparlante bluetooth wireless inviandogli la musica che ami dal dispositivo che preferisci. Comodo, no?

Scaldavivande elettrico portatile

Uno scaldavivande super utile ed efficiente, che porti dove vuoi e quando ti serve accendi per scaldarti il pranzo o la merenda: lo trovi adesso in super sconto a 19€ su Amazon, con le spedizioni velocissime e gratuite garantite dal servizio Prime. Scegli il colore che preferisci tra giallo rosso e chiudi subito l’acquisto sfruttandolo sconto del 39% al momento presente sul sito. E non te ne pentirai: questo prodotto è di una utilità incredibile, a maggior ragione in questo periodo di vacanze, visto che lo puoi portare con te perfino al mare.

Borraccia intelligente, acqua e bevande fresche

Quando viene la sete, niente di meglio che una bella bevanda fresca e con questa borraccia intelligente l’avrete sempre a portata di mano. Poi è costruita con materiale resistente, col coperchio in metallo al LED impreziosito con piastra in acciaio inox. Ma non è certo l’aspetto l’elemento più importante che la caratterizza: il thermos è molto capiente, 500 ml, è realizzata in acciaio inossidabile di grado alimentare 304 e l’involucro esterno è realizzato in acciaio inossidabile 201 di alta qualità. Il prezzo? Appena 15 euro.

Auricolari OPPO Enco Air W32

Per chi vuole rilassarsi e isolarsi un po’ dal mondo, il design degli auricolari è determinante per un’esperienza di utilizzo intuitiva. Questi vantano un design sobrio e suono ECCEZIONALE: se da tempo sogni a occhi aperti un bel paio di auricolari Redmi Buds 3 Lite di Xiaomi, oggi hai l’occasione che stavi aspettando. Su Amazon, infatti, li trovi con un’OFFERTA veloce a soli 18€, con un risparmio quindi del 39% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ma devi fare in fretta, perché la promo scade a breve.

Ventilatore portatile da collo per la spiaggia

Siamo in piena Estate, in molte zone d’Italia fa un caldo asfissiante, figuriamoci in spiaggia. Così molti italiani cominciano a prepararsi al meglio, tirando fuori dagli armadi i vestiti più leggeri e procurandosi il minimo indispensabile per combatterlo. A tal proposito, Amazon propone un ventilatore da collo portatile. Un’autentica genialata che puoi fare tua ora a soli 22€, spedizioni incluse. La ventola da collo USB può funzionare per 3-9 ore (a seconda della diversa velocità) per mantenerti fresco nelle calde giornate estive. È ottimo per le attività domestiche e all’aperto.

Powerbank Solare 20000mAh

Con tanti accessori smart appresso per la spiaggia, poter contare su un buon powerbank per tenerli carichi è importante. Soprattutto se questi si basa su fonti energetiche alternative, come il sole per esempio. Ecco perché periferiche come questo fantastico caricabatterie portatile a energia solare non sono da lasciarsi scappare: in questo preciso momento costa solo 31€ perché è in offerta a tempo su Amazon, con le spese di spedizione gratuite.

Per gli amanti del selfie

A un certo punto potreste sentire l’irrefrenabile voglia di farvi qualche selfie. Sdraiati sulla sedia a sdraio, sulla spiaggia o vicino al mare, questo telecomando bluetooth wireless per compatibile con Apple iOS e Android, iPhone, iPad, Samsung e via discorrendo può diventare il vostro compagno ideale. Funziona a una distanza fino A 10m (30ft), si accoppia velocemente con i dispositivi bluetooth e grazie al suo comodo gancetto lo attacchi dove vuoi.

Marsupio Impermeabile Mare Universale Chiusura a 3 Zip

Oggetto super utile questo marsupio impermeabile mare è adatto per telefoni cellulari, chiavi, contanti, passaporti, e iPad Mini 1/2/3. La borsetta impermeabile è certificata IPX8 per proteggere documenti importanti, portafogli o smartphone che a quel punto potete sempre portarvi dietro e non lasciare incustoditi. È spaziosa e impermeabile fino a 2 metri di acqua per 30 minuti e gode di una tripla protezione con 3 cerniere sigillate e velcor sulla parte superiore per mantenere gli oggetti asciutti e puliti al 100%.

Asciugamano in m icrofibra super assorbente

Immancabile un bell’asciugamano per asciugarsi dall’acqua una volta tornati in spiaggia. Questo che vi proponiamo è in microfibra, è ecosostenibile e realizzata senza usare additivi nocivi. Inoltre è stata sottoposta a un trattamento antibatterico e ipoallergenico. Morbidissimo e longevo, durerà anni. Tra l’altro può assorbire fino a 4 volte il suo peso in acqua e si asciuga fino a 10 volte più velocemente dei normali asciugamani in cotone. Dimenticati il tanfo degli asciugamani da palestra usati: è realizzato in microfibra speciale con trattamento antimicrobico, che previene la formazione di muffe e funghi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.