Uno smartwatch può costare meno di 30€? Sì, guarda tu stesso

Lo smartwatch IMFRCHCS C60 si rivolge indifferentemente sia a un pubblico maschile che femminile. Salute, intelligenza e innovazione hanno una nuova casa con i dispositivi IMFRCHCS, a un prezzo abbordabile per chiunque. In queste ore il modello C60 è in (s)vendita a soli 29,99 euro, per effetto del maxi sconto del 57% applicato a sorpresa da Amazon nella giornata odierna.

Vedendo a quanto ammonta lo sconto, il prezzo finale e l’interesse che sta suscitando il best buy del giorno, ti consigliamo di affrettarti a mettere in carrello subito l’indossabile prima che termini la disponibilità o Amazon ci ripensi. E grazie alla spedizione Amazon e all’abbonamento Prime, hai la garanzia di ricevere il fitness tracker a casa tua nelle prossime 24 ore.

Sconto irripetibile per lo smartwatch IMFRCHCS C60

Il design dello smartwatch IMFRCHCS ricorda molto da vicino le leggendarie smart band di Xiaomi, ed in effetti il modello C60 può essere benissimo considerato alla stregua di un fitness tracker. D’altronde la maggior parte delle funzionalità che possiede sono le stesse dei migliori activity tracker in circolazione: contapassi, monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, saturimetro disponibile in tempo reale, monitoraggio del sonno e resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Ma è anche uno smartwatch, dato che integra le notifiche intelligenti: collegandolo via bluetooth al tuo smartphone, potrai visualizzare gli ultimi messaggi ricevuti e le chiamate in entrata, oltre a sfruttare funzionalità quali Fotografia da Remoto e Trova il Dispositivo. Puoi infine associare l’app Keep Health, in modo da registrare tutti i dati sulla salute in un unico posto e averli sempre a portata di mano.

Prendi al volo l’offerta di Amazon sullo smartwatch C60 di IMFRCHCS per approfittare dello sconto del 57%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.