Unravel 2 per Nintendo Switch a META' PREZZO: vedi il mondo con gli occhi di Yarny

Unravel 2 per Nintendo Switch è un gioco di avventura straordinario, che ti farà vedere il mondo da una prospettiva diversa, filtrato dagli occhi del protagonista Yarny. Grazie allo sconto del 45% oggi lo paghi solo 20,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Unravel 2 per Nintendo Switch: la trama

Unravel 2 per Nintendo Switch è un gioco di avventura visto da una prospettiva diversa. Ispirato a veri paesaggi scandinavi, inoltrati in splendidi scenari naturali e complessi ambienti urbani, osservando tutto attraverso gli occhi di Yarny. Progredendo, vedrai il mondo fiorire ed evolvere per offrirti nuove sfide e spazi da esplorare.

Scopri diversi modi di giocare. Salta, scivola, dondola e corri più veloce che puoi per inseguire lo spirito che ti collega agli altri, attraverso un mondo di sfide e avventure. Entra in un mondo in cui le singole emozioni si manifestano in personaggi simpatici, relazioni appaganti e mostri spaventosi. Come userai la speranza e l’amore per sconfiggere il dubbio e la paura? Immergiti in una storia coinvolgente e drammatica in grado di dimostrare la forza dell’ottimismo nei confronti dell’incertezza.

Unravel 2 per Nintendo Switch è dunque un gioco di avventura straordinario, che ti farà vedere il mondo da una prospettiva diversa. Grazie allo sconto del 45% oggi lo paghi solo 20,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.