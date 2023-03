Uova di Pasqua e Baci perugina, su Amazon è festa del CIOCCOLATO

Amanti della cioccolata di qualità, a noi! Se come me siete appassionati e quindi grandi consumatori di cioccolata, e in particolare avete una particolare affezione alle uova di cioccolata che già state iniziando ad acquistare in anticipo in vista della Pasqua, sappiate che su Amazon in questo preciso momento ce ne sono tantissime in promozione. Ecco qualche esempio.

Uova di Pasqua, che passione

Abbiamo scelto per voi una manciata di fantastiche uova di cioccolato in offerta tra quelle che ci sono piaciute di più evidenziando tra l’altro anche lo sconto netto per ciascuno di loro, così da farvi notare l’imponenza del taglio di prezzo e dunque il vostro risparmio.

Uovo di Pasqua Kinder GranSorpresa Maxi , uovo di cioccolato finissimo al latte con sorpresa Avatar a 14,99€;

, uovo di cioccolato finissimo al latte con sorpresa a 14,99€; Uovo di Pasqua Baci Perugina in cioccolato fondente 70% con Sorpresa e 4 Cioccolatini 265g a 13,99€ (invece di 25,90€);

con Sorpresa e 4 Cioccolatini 265g a 13,99€ (invece di 25,90€); Uovo di Pasqua Baci Perugina al cioccolato bianco con Sorpresa e 4 Cioccolatini 265g a 13,99€ (invece di 25,90€);

con Sorpresa e 4 Cioccolatini 265g a 13,99€ (invece di 25,90€); Uovo di Pasqua Kinder GranSorpresa Maxi , uovo di cioccolato finissimo al latte Stranger Things a 14,99€;

, uovo di cioccolato finissimo al latte a 14,99€; Uovo di Pasqua Kinder GranSorpresa Gigante, uovo di cioccolato finissimo al latte Spiderman a 19,99€ (invece di 39,99€)

Questi sono alcune delle uova di Pasqua in promozione su Amazon. Ma seguendo questo link ne potete trovare molte altre per tutti i gusti e tutte le tasche. Dategli un’occhiata, non ve ne pentirete, anche perché potreste con calma e ampio anticipo accaparrarvi il vostro preferito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.