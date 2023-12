Urbanista Brisbane Plus: prezzo PAZZO su Amazon!

Ecco la cassa bluetooth portatile Urbanista Brisbane Plus: un prodotto dall’indiscussa qualità oggi ad un prezzo straordinario su Amazon. L’ecommerce infatti propone questo prodotto a soli 39€, il 51% in meno rispetto ad altri shop e al prezzo di listino! Lo sconto non è indicato su Amazon, ma noi siamo sempre sul pezzo e vi segnaliamo anche gli sconti meno visibili!

Urbanista Brisbane Plus: la cassa bluetooth dalla qualità top!

Con le sue caratteristiche tecniche di primissimo livello, il design sobrio e moderno e i due colori disponibili, la cassa bluetooth di cui vi parliamo oggi è uno dei modelli migliori sul mercato.

Si tratta di un prodotto estremamente portatile che garantisce, anche in movimento, 60 ore di riproduzione continua garantita dalla grande batteria interna. La batteria si ricarica attraverso la porta USB-C e, ovviamente, in dotazione è fornito anche un cavetto.

Nel corpo della cassa troviamo due driver da 8 W che garantiscono bassi profondi, suoni cristallini e una qualità generale davvero di livello.

La connettività è garantita dal modulo bluetooth 5.3 integrato e, grazie alla certificazione IPX5, è pronta a funzionare anche nell’ambiente umido di un bagno.

Sul corpo della cassa sono inoltre posti alcuni tasti rivestiti in gomma, in tinta con il resto del prodotto, che permettono di controllare completamente la vostra musica. Non solo: con il tasto bluetooth potrete associare il prodotto ad altri dispositivi vicini. La cassa è ricoperta di tessuto traforato bianco o nero ed è davvero piacevole al tatto.

Possono essere accoppiate insieme due casse sia per riprodurre audio in stereo sia per potenziare il sistema con una seconda cassa. In questo modo, in movimento, riuscirete ad ottenere un audio potente e di grande qualità.

Grazie al prezzo proposto su Amazon, la cassa bluetooth portatile Urbanista Brisbane Plus oggi costa davvero poco! Solo 39€ sia nella variante bianca che quella nera. Su Amazon, il prodotto costa il 51% in meno rispetto agli altri. Cosa aspetti? Comprala subito e risparmia!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.