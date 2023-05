Urbanista, gli spettacolari auricolari TOP di gamma crollano a 24€ su Amazon

Urbanista, gli auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore e design che garantisce una vestibilità sicura e quasi impercettibile sono in super offerta su Amazon. Questi eccezionali auricolari true wireless che offrono un’esperienza di riproduzione estremamente raffinata e immersiva li prendi infatti scontati del 64% a soli 24€ e con le spedizioni gratuite gestite da Prime.

Urbanista, scatena il potere della luce

Gli auricolari Urbanista ti offrono divertimento musicale e vera libertà wireless. Con 2 microfoni integrati, supporto Google Now e Siri per telefonare a mani libere e una eccellente funzione per la riduzione del rumore secondario che migliora la qualità vocale, rappresentano a oggi il top nel settore.

Gli auricolari sono dotati di un’avanzata tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore e di microfoni a cancellazione del rumore che filtrano i suoni ambientali, in modo da poter ascoltare musica e telefonare in modo cristallino anche in spazi affollati e senza distrazioni. Gli auricolari offrono piena funzionalità con tutti gli smartphone, permettendo agli utenti finali di godere di una totale esperienza sonora su qualsiasi dispositivo posseggano.

Praticamente privi di peso, gli auricolari si adattano perfettamente alle orecchie per ascoltare musica e podcast con il minimo di distrazioni. I gommini in silicone personalizzati garantiscono l’isolamento del suono e la protezione degli auricolari nell’orecchio, mentre il grado di resistenza all’acqua IPX4 consente di utilizzare gli auricolari Phoenix in tutta sicurezza, con la pioggia o con il sole. Assicurati questi goiellini su Amazon a soli 24€ grazie al mega sconto del 64%. Le spedizioni sono gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.