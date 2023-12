Usi ancora il cotton fioc? A soli 23 euro puoi rimuovere il cerume con questo Otoscopio con telecamera e 6 luci LED!

Xoali ha ideato questo otoscopio digitale, 1080p fhd, per orecchio, con wifi, 3.5mm professionale, rimozione di cerume con telecamera, impermeabile, 6 luci led, gestibile tramite app compatibile per iphone, ipad e android. Oggi puoi prenderlo a soli 23,99 euro, grazie alla combo 25% di sconto + coupon 6€ applicabile con una semplice spunta.

Xoali otoscopio digitale: le caratteristiche

L’ Otoscopio digitale Xoali è composto da 1 macchina principale, 8 plettri per le orecchie in silicone, 5 plettri per le orecchie in metallo, 1 cavo USB e 1 manuale in 6 lingue; Il otoscopio ha prestazioni e accessori eccellenti. È completo, durevole e sicuro e può soddisfare le esigenze di adulti, bambini e persino animali domestici per la rimozione del cerume. E’ dotato di un messa a fuoco precisa a 360°, con 6 perline LED di alta qualità, in modo che l’interno dell’orecchio possa essere visto a colpo d’occhio; la qualità dell’immagine di 1080P, con un frame rate di 20FPS, rende l’immagine chiara e fluida; la lente ultra-micro con un diametro di 3,5 mm assicura che l’endoscopio per orecchio possa muoversi liberamente anche se viene utilizzato in un piccolo foro dell’orecchio.

E’ dotato di 4 plettri auricolari professionali di diverse forme, assicurando che diverse strutture dell’orecchio possano godere di esperienze di pulizia confortevoli in diverse situazioni; l’opzione di mirroring sinistro e destro è impostata nell’APP, fornendo angoli di visione adeguati per diverse condizioni di utilizzo; è anche conveniente pulire l’obiettivo grazie alle prestazioni impermeabili IP67. E’ altresì realizzato in plastica ad alta densità, piccolo, leggero ma resistente. Il corpo è stampato con un motivo a rombi, che è bello e allo stesso tempo raggiunge lo scopo di antiscivolo. Inoltre, il plettro per orecchie digitale è dotato di una batteria agli ioni di litio di alta qualità da 300 mAh, con autonomia fino a 90 minuti. La batteria può essere scaricata ripetutamente 500 volte. Compatibile con Android, iPhone e iPad.

