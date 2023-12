Utilissimo misuratore di ossigeno nel sangue con allarme per bambini e adulti OGGI scontato grazie al Coupon!

Babytone è un utilissimo pulsossimetro per neonati e bambini con pochi anni di vita, ma anche per adulti. Si tratta di un misuratore di ossigeno nel sangue da dito per bambini, ossimetro con allarme per la saturazione di ossigeno (O2) e la frequenza cardiaca. Prevede anche l’installazione di un’APP gratuita per gestire i risultati comodamente sul telefono. E’ dotato anche di allarme qualora i valori dovessero scendere sotto la norma. Oggi lo paghi 113,05 euro grazie al coupon del 5%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Babytone pulsossimetro per neonati: le caratteristiche

Con Babytone misurate il valore di O2, la frequenza del polso e il valore PI degli adulti con la punta delle dita o collegate il sensore SpO2 per i neonati. Un unico dispositivo per tutta la famiglia. Monitora con precisione la SpO2 (saturazione dell’ossigeno nel sangue), la frequenza del polso, l’indice di perfusione e la forza del polso e li visualizza in tempo reale sullo schermo OLED. Frequenza del polso precisa a 2 bpm, valori di SpO2 precisi al 2% tra valori di saturazione dell’80-100%.

I valori di O2, frequenza del polso e PI vengono misurati e visualizzati in 5 secondi sullo schermo OLED, recentemente aggiornato, chiaro e di facile lettura. È possibile aggiungere nuovi utenti all’app e assegnare individualmente i dati di monitoraggio. Con 60NW Finger Oximeter è possibile monitorare i dati sanitari con la propria famiglia e condividerli con amici o medici. L’ossimetro 60NW vi ricorda con un segnale acustico e un indicatore lampeggiante sullo schermo quando il valore di O2 o PR supera il limite preimpostato. Può sincronizzare automaticamente i dati di misurazione e la cronologia con l’app “Vihealth”. Il report dettagliato include grafici di tendenza di O2 e PR che possono essere condivisi via PDF/CVS.

