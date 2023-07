Vacanza ad agosto e casa vuota? Ecco, la SOLUZIONE più economica a SOLI 149€ per allontanare i ladri

Tante volte sei fuori per lavoro oppure stai per partire per il mare, vero? I ladri ti spaventano tanto anche a te? Beh, allora dovresti davvero provare questa telecamera da esterno a soli 149,99€, invece di 269,99€ la pagherai una miseria. Corri adesso su Amazon, prima che possa terminare!

Non avere puù paura dei ladri, da oggi in ppoi. Risolvi ogni problema oggi con questa. La trovi su Amazon ad un prezzo misero con tanto di sconto del 44%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare gli sconti ed aggiungerla al carrello. Al checkout ti risulterà scontata automaticamente.

Telecamera Wi-Fi esterno senza fili, 1 anno di batteria, 2K HDR, 160° visione notturna colori, sirena

I ladri eviteranno di avvicinarsi a casa tua, dato che capiranno che tu controlli tutto anche se non ci sei. Tutto sempre sotto controllo, senza problemi, dal tuo telefono comodamente mentre sei in vacanza.

Dispone di una batteria a lunga durata della nostra telecamera di videosorveglianza ti offre un anno di protezione senza il bisogno di alcuna ricarica.

Inoltre, esegue il backup dei video in modo sicuro sul cloud. Rileva più di qualsiasi altro marchio; identificazione e priorità a persone, auto, animali domestici e pacchi; focalizzazione sulle zone di attività. L’abbonamento include anche l’assicurazione contro il furto della fotocamera. 90 giorni di prova inclusi.

Le videocamere Arlo offrono streaming live, avvisi di movimento e conversazione bidirezionale direttamente sul tuo cellulare. Associato a una stazione base, è possibile anche l’archiviazione locale.

I ladri non verranno più vicino a casa tua con questa telecamera Wi-Fi. Oggi, te la porti a casa a pochissimo, corri adesso su Amazon, prima che possa andarea ruba per agosto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.